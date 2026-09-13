"Müstehcen" danslar, dört bir yana saçılmış uyuşturucular... Baskın yapılan mekanlardan görüntüler ortaya çıktı

Dün gece 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsayan "Ailem Güvende" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlarda gece kulüplerine, barlara ve LGBTİ+ derneklerine baskın yapıldı. Mekanlarda yüksek miktarda uyuşturucu bulunması tepki çekti.

ONLARCA ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

İstanbul merkezli operasyonlarda İstanbul'da 20, Ankara'da 4, Çanakkale'de 3, İzmir'de 2, Antalya'da 2, Ordu'da 1, Elazığ'da 1, Balıkesir'de 1, Aydın'da 1, Kırşehir'de 1, Iğdır'da 1 ve Hatay'da 1 olmak üzere 38 şüpheliye yönelik 38 adreste arama, yakalama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca İstanbul'da faaliyet gösteren 10 işletme ile 6 LGBTİ+ derneğinin de aralarında bulunduğu 54 iş yeri, ev ve dernekte 12 ve 13 Eylül'de operasyon düzenlendi.

Bir işletme, ruhsat faaliyetine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle mühürlendi.

26 GÖZALTI

Operasyonlar kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı.

"MÜSTEHCEN" DANSLAR

Baskın yapılan mekanlardan görüntüler dikkat çekti. Farklı mekanlarda "müstehcen" olduğu değerlendirilen dans performansları kameralara yansıdı.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan operasyonlarda 25 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 10 gram kokain, 9 gram esrar, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 10 sentetik hap, 7 enjektör ve iğnesi, 2 bin şişe kaçak alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 5 kamera kayıt cihazı ve 26 cep telefonu ele geçirildi.