HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

"Müstehcen" danslar, dört bir yana saçılmış uyuşturucular... Baskın yapılan mekanlardan görüntüler ortaya çıktı

İçerik devam ediyor

İstanbul'da "Ailem Güvende" operasyonu düzenlenen gece kulüpleri ve barlardan görüntüler ortaya çıktı. Kulüplerdeki "müstehcen" görüntüler kameralara yansıdı. Yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirilen anlar da görüntülendi.

Dün gece 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsayan "Ailem Güvende" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlarda gece kulüplerine, barlara ve LGBTİ+ derneklerine baskın yapıldı. Mekanlarda yüksek miktarda uyuşturucu bulunması tepki çekti.

ONLARCA ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

İstanbul merkezli operasyonlarda İstanbul'da 20, Ankara'da 4, Çanakkale'de 3, İzmir'de 2, Antalya'da 2, Ordu'da 1, Elazığ'da 1, Balıkesir'de 1, Aydın'da 1, Kırşehir'de 1, Iğdır'da 1 ve Hatay'da 1 olmak üzere 38 şüpheliye yönelik 38 adreste arama, yakalama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca İstanbul'da faaliyet gösteren 10 işletme ile 6 LGBTİ+ derneğinin de aralarında bulunduğu 54 iş yeri, ev ve dernekte 12 ve 13 Eylül'de operasyon düzenlendi.

Bir işletme, ruhsat faaliyetine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle mühürlendi.

26 GÖZALTI

Operasyonlar kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı.

"Müstehcen" danslar, dört bir yana saçılmış uyuşturucular... Baskın yapılan mekanlardan görüntüler ortaya çıktı 1

"MÜSTEHCEN" DANSLAR

Baskın yapılan mekanlardan görüntüler dikkat çekti. Farklı mekanlarda "müstehcen" olduğu değerlendirilen dans performansları kameralara yansıdı.

"Müstehcen" danslar, dört bir yana saçılmış uyuşturucular... Baskın yapılan mekanlardan görüntüler ortaya çıktı 2

"Müstehcen" danslar, dört bir yana saçılmış uyuşturucular... Baskın yapılan mekanlardan görüntüler ortaya çıktı 3

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan operasyonlarda 25 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 10 gram kokain, 9 gram esrar, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 10 sentetik hap, 7 enjektör ve iğnesi, 2 bin şişe kaçak alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 5 kamera kayıt cihazı ve 26 cep telefonu ele geçirildi.

"Müstehcen" danslar, dört bir yana saçılmış uyuşturucular... Baskın yapılan mekanlardan görüntüler ortaya çıktı 4

"Müstehcen" danslar, dört bir yana saçılmış uyuşturucular... Baskın yapılan mekanlardan görüntüler ortaya çıktı 5

"Müstehcen" danslar, dört bir yana saçılmış uyuşturucular... Baskın yapılan mekanlardan görüntüler ortaya çıktı 6

"Müstehcen" danslar, dört bir yana saçılmış uyuşturucular... Baskın yapılan mekanlardan görüntüler ortaya çıktı 7

"Müstehcen" danslar, dört bir yana saçılmış uyuşturucular... Baskın yapılan mekanlardan görüntüler ortaya çıktı 8

İlginizi Çekebilir

KAOS GL'ye operasyon

KAOS GL'ye operasyon

 İstanbul'da 'Ailem Güvende' operasyonu! Çok sayıda mekanda arama yapıldı

İstanbul'da 'Ailem Güvende' operasyonu! Çok sayıda mekanda arama yapıldı

 Ailem Güvende operasyonunda Mika Raun kararı!

Ailem Güvende operasyonunda Mika Raun kararı!

 Zenne Arif gözaltına alındı!

Zenne Arif gözaltına alındı!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandıBilecik’te uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandıOtomobil ve hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul gece kulübü bar baskın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında Türk polisine hakaret etti! Sosyal medya gözaltına alındı

Canlı yayında Türk polisine hakaret etti! Sosyal medya gözaltına alındı

İki ayrı suç örgütüne operasyon! 8 şüpheli tutuklandı

İki ayrı suç örgütüne operasyon! 8 şüpheli tutuklandı

Tüm İspanya Arda Güler'i konuşuyor! 5 gollü maçta şov yaptı

Tüm İspanya Arda Güler'i konuşuyor! 5 gollü maçta şov yaptı

Serhat Kılıç yerine gelmişti! Eleştiriler sonrası flaş karar

Serhat Kılıç yerine gelmişti! Eleştiriler sonrası flaş karar

Burger, döner, sucuk... Et ürünlerinde yeni kurallar! Yasaklanıyor

Burger, döner, sucuk... Et ürünlerinde yeni kurallar! Yasaklanıyor

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.