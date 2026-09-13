HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İki ayrı suç örgütüne operasyon! 8 şüpheli tutuklandı

Ankara Keçiören'de pazar yerinde çıkan silahlı kavganın ardından ekipler harekete geçerek şüphelileri takibe aldı. İki suç örgütünde 10 şüpheli yakalandı ve 8'i tutuklandı. Şüphelilerin yakalandığı evde çok sayıda da uyuşturucu ele geçirildi.

İki ayrı suç örgütüne operasyon! 8 şüpheli tutuklandı

Ankara'da pazar yerinde meydana gelen silahlı kavganın ardından 2 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, 'silah ticareti, uyuşturucu ticareti ve öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı.

İki ayrı suç örgütüne operasyon! 8 şüpheli tutuklandı 1

OLAY ÖNCESİ KEŞİF YAPMIŞLAR

Ankara'nın Keçiören ilçesinde pazar yerinde meydana gelen silahlı kavga olayının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbet Bürosu soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kullanan, araçta isabete neden olan ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Güvenlik kamera görüntülerinde bir grubun olay yerine bir araçla geldiği, ateş açtıktan sonra kaçtığı ve diğer grubun bir araçla kovaladığı görüldü. Olaydan önce olay yerine keşfe geldiği tespit edilen otomobil, yakalanarak otoparka çektirildi.

İki ayrı suç örgütüne operasyon! 8 şüpheli tutuklandı 2

UYUŞTURUCULARLA BERABER YAKALANDILAR

Otomobildeki 4 şüpheli tespit edildi ve saklandıkları evde, özel harekat polisinin de desteği ile düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ayrıca evde yapılan aramada 3 ayrı ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ankara Keçiören Emniyet Müdürlüğü ekiplerince diğer gruptaki şüpheliler de tek tek tespit edildi ve gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 2 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 10 yıl, bir diğerinin ise 4 yıl aranması olduğu anlaşıldı.

İki ayrı suç örgütüne operasyon! 8 şüpheli tutuklandı 3

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar sonucu gözaltına alınan 10 şüpheliden, H.Y., B.A., E.G., S.S., A.E., F.G., E.Ş. ve M.T., 'silah ticareti, uyuşturucu ticareti ve öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı. Olay yerinde bulunan kovanlar ve silahlar, balistik inceleme ve karşılaştırma için kriminal incelemeye gönderildi.

İki ayrı suç örgütüne operasyon! 8 şüpheli tutuklandı 4

İki ayrı suç örgütüne operasyon! 8 şüpheli tutuklandı 5
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da 'Ailem Güvende' operasyonu! Çok sayıda mekanda arama yapıldıİstanbul'da 'Ailem Güvende' operasyonu! Çok sayıda mekanda arama yapıldı
KKTC'deki faciada yeni görüntüler: O sorunun yanıtı merak ediliyorKKTC'deki faciada yeni görüntüler: O sorunun yanıtı merak ediliyor

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında Türk polisine hakaret etti! Sosyal medya gözaltına alındı

Canlı yayında Türk polisine hakaret etti! Sosyal medya gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasında yeni operasyon! 11 gözaltı

Gülistan Doku soruşturmasında yeni operasyon! 11 gözaltı

Konyaspor'dan Trabzonspor'a gönderme! Çalan şarkı dikkat çekti

Konyaspor'dan Trabzonspor'a gönderme! Çalan şarkı dikkat çekti

Fındık mesaisi bitti! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

Fındık mesaisi bitti! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

A101'e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel kataloğu

A101'e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel kataloğu

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.