İki ayrı suç örgütüne operasyon! 8 şüpheli tutuklandı

Ankara'da pazar yerinde meydana gelen silahlı kavganın ardından 2 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, 'silah ticareti, uyuşturucu ticareti ve öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı.

OLAY ÖNCESİ KEŞİF YAPMIŞLAR

Ankara'nın Keçiören ilçesinde pazar yerinde meydana gelen silahlı kavga olayının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbet Bürosu soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kullanan, araçta isabete neden olan ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Güvenlik kamera görüntülerinde bir grubun olay yerine bir araçla geldiği, ateş açtıktan sonra kaçtığı ve diğer grubun bir araçla kovaladığı görüldü. Olaydan önce olay yerine keşfe geldiği tespit edilen otomobil, yakalanarak otoparka çektirildi.

UYUŞTURUCULARLA BERABER YAKALANDILAR

Otomobildeki 4 şüpheli tespit edildi ve saklandıkları evde, özel harekat polisinin de desteği ile düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ayrıca evde yapılan aramada 3 ayrı ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ankara Keçiören Emniyet Müdürlüğü ekiplerince diğer gruptaki şüpheliler de tek tek tespit edildi ve gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 2 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 10 yıl, bir diğerinin ise 4 yıl aranması olduğu anlaşıldı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar sonucu gözaltına alınan 10 şüpheliden, H.Y., B.A., E.G., S.S., A.E., F.G., E.Ş. ve M.T., 'silah ticareti, uyuşturucu ticareti ve öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı. Olay yerinde bulunan kovanlar ve silahlar, balistik inceleme ve karşılaştırma için kriminal incelemeye gönderildi.



Kaynak: DHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır