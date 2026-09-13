AK Parti'den seçim tarihi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için dikkat çeken sözler

Siyaset sahnesinde erken seçim tartışmaları devam ediyor. Başta Yeni Parti olmak üzere muhalefetin erken seçim talebine Cumhur İttifakı kurmayları "Seçim zamanında olacak" diye yanıt veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı da gündemdeki yerini koruyor. AK Parti'den tartışmalarla ilgili yeni açıklamalar geldi.

SEÇİM İÇİN 2028'İ İŞARET ETTİ

Gazeteci Edip Üzen'e konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçimin 2028 sonrası olacağı düşüncesini paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI

Yavuz, seçim bir hafta da erkene alınsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olabileceğini belirtti.

ANKET AÇIKLAMASI: "HEPSİNDE 2023'TEN DAHA İYİYİZ"

Yavuz ayrıca seçim anketlerine de değindi. En yakın rakipleriyle aralarında şu anda 7-8 puan fark bulunduğunu ifade eden Yavuz, "Bütün anketlerde 2023 seçimlerinden daha iyiyiz" dedi.