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AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki: "Asla geçit vermeyeceğiz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterirken "Bu zihniyete asla geçit vermeyeceğiz" mesajı verdi.

AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki: "Asla geçit vermeyeceğiz"
Mehmet Hazar Gönüllü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamayla Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e tepkisini dile getirdi.

"Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in “siyaset adabı”yla çok ciddi sorunları var" diyen Çelik şunları kaydetti:

"Sayın Özel’in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz.

"Gün gelecek, hesap verecekler" diyerek devletin valisini, kaymakamını ve idari kadrolarını siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getirmek; ne siyasi sorumlulukla, ne demokrasi kültürüyle bağdaşır.

Sayın Özel, bu üslubu illa birilerine karşı kullanmak istiyorsa, kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere “hesap verecekler” demelidir.
Sayın Özel, kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini, devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez. İstanbul Valimiz deneyimli ve dirayetli bir yöneticidir. Diğer hedef gösterilen yöneticilerimiz de hukuk düzeni içinde görevlerini yapmaktadır. Hepsi partilerin değil, milletin ve devletin hizmetindedir.

Tehdit dilini siyaset tarzı haline getirenlerin aksine AK Parti; hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üstünde tutmaya devam edecektir.

Kamu görevlilerimize parmak sallayarak tehdit savuran bu rövanşist zihniyet, Cumhuriyet tarihimizin en zehirli uygulamalarına imza atan bir sabıkaya sahiptir. Bu zihniyete asla geçit vermeyeceğiz. Milletimiz, bu tehdit dili ile devlete ve millete hizmet eden anlayış arasındaki farkı gayet iyi bilmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik ak parti Yeni Parti
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