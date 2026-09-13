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Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağın detayları ortaya çıktı! Sigaraya yeni yasaklar geliyor

Sigara, tütün ürünleri, elektronik sigaralar ve ısıtılmış tütün ürünleri gibi ürünlere yönelik yeni düzenleme üzerinde çalışılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre tütün kullanımın alanlarına ve satışına yönelik yeni düzenlemeler gelecek. Ayrıca 1 Ocak 2040'tan itibaren tütün ürünlerinin satılması veya tüketim amacıyla başkalarına sunulması yasaklanacak. İşte tüm detaylar...

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağın detayları ortaya çıktı! Sigaraya yeni yasaklar geliyor
Melih Kadir Yılmaz

Sağlık Bakanlığı tarafından; sigara, tütün ürünleri, elektronik sigaralar ve ısıtılmış tütünlere yönelik yeni bir taslak hazırlandı. Yeni düzenlemelerin yer aldığı taslak bu ayın sonunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak olan toplantıda ele alınacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağın detayları ortaya çıktı! Sigaraya yeni yasaklar geliyor 1

KASIMDA GENEL KURULA GÖTÜRÜLMESİ PLANLANIYOR

AK Parti TBMM grubu ise ekim ayında bakanlığın hazırladığı taslak üzerine çalışma gerçekleştirecek. Teklifin kasım ayında önce sağlık komisyonunda ardından da genel kurulda görüşülmesi planlanıyor.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI! DIŞARIDAN GÖRÜNMEYEN DOLAPLARDA BULUNACAK

Sabah'tan Burcu Şen'in haberine göre bakanlık tarafından hazırlanan taslağın detayları da ortaya çıktı. Buna göre tütün ürünleri kapalı ve dışarıdan görünmeyecek dolaplarda bulundurulacak. Satışlar elektronik sistem üzerinden yaş doğrulaması ile yapılacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağın detayları ortaya çıktı! Sigaraya yeni yasaklar geliyor 2

PAKETLER TEK TİP OLACAK

Paketlerde de değişikliğe gidilecek. Buna göre boyut ve şekiller standartlaştırılacak. Logo ve sembol kullanılmayacak.

TÜKETİMDE ALAN KISITLMASINA GİDİLECEK

Sigaraların tüketilebileceği alanlarda da düzenlemeler yapılacak. Düzenlemeye göre; çocuk parkları, spor alanları, plajlar gibi açık alanlarda sigara içilmeyecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağın detayları ortaya çıktı! Sigaraya yeni yasaklar geliyor 3

RESTORAN VE KAFELERDE DE DÜZENLEME YAPILACAK; OTELLERDE ÖZEL ODALAR TASARLANACAK

Yeme-içme işletmelerinde sadece işletmenin yüzde 10'unu geçmeyen, 20 metrekare büyüklüğünde, dışarıdan görünmeyen ve servis yapılmayan izole alanlarda tüketim yapılacak. Otellerde ise sadece tütün kullananlara ayrılmış özel odalar tasarlanacak.

Okul, hastane, kamu binası ve ibadethanelerin önünde de sigara kullanımına yönelik sınır genişletilecek.

TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE HEDEF 2040

1 Ocak 2040'tan itibaren tütün ürünlerinin satılması veya tüketim amacıyla başkalarına sunulması yasaklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı sigara
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