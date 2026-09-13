Manavgat’ta motosiklet yayaya çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 kara yolu Ilıca Mahallesi Antalya Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya yönüne emniyet şeridinde seyir halinde olan M.K. idaresindeki motosiklet, orta refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan N.D.’ye çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet yaklaşık 400 metre sürüklenirken, motosiklet sürücüsü M.K. ile yaya N.D. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü M.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır