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Manavgat’ta motosiklet yayaya çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada yaklaşık 400 metre sürüklenen motosikletin sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Manavgat’ta motosiklet yayaya çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 kara yolu Ilıca Mahallesi Antalya Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya yönüne emniyet şeridinde seyir halinde olan M.K. idaresindeki motosiklet, orta refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan N.D.’ye çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle motosiklet yaklaşık 400 metre sürüklenirken, motosiklet sürücüsü M.K. ile yaya N.D. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü M.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Manavgat’ta motosiklet yayaya çarptı: 1’i ağır 2 yaralı 1

Manavgat’ta motosiklet yayaya çarptı: 1’i ağır 2 yaralı 2

Manavgat’ta motosiklet yayaya çarptı: 1’i ağır 2 yaralı 3

Manavgat’ta motosiklet yayaya çarptı: 1’i ağır 2 yaralı 4

Manavgat’ta motosiklet yayaya çarptı: 1’i ağır 2 yaralı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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