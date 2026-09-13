Motosiklet otomobile yandan çarptı: 1 yaralı

Kaza; Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametine gitmekte olan Y. E. B.’nin kullandığı motosiklet, kavşak sistemine geldiğinde aynı istikamette seyir halindeki M.U.’nun kullandığı otomobile yandan çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü Yunus E.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır