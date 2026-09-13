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Kütahya’daki orman yangını büyümeden söndürüldü: Bir dönüm alan zarar gördü

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Kozluca köyü Tümçam Mevkii’nde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Kütahya’daki orman yangını büyümeden söndürüldü: Bir dönüm alan zarar gördü

Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangına, Domaniç Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 adet ilk müdahale aracı, 3 adet arazöz ve 1 adet su ikmal aracının yanı sıra itfaiye ekiplerine ait 2 araçla müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, alevlerin yeniden etkili olmaması için bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.
Yangında yaklaşık 1 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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