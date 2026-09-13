Kütahya’daki orman yangını büyümeden söndürüldü: Bir dönüm alan zarar gördü

Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına, Domaniç Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 adet ilk müdahale aracı, 3 adet arazöz ve 1 adet su ikmal aracının yanı sıra itfaiye ekiplerine ait 2 araçla müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, alevlerin yeniden etkili olmaması için bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangında yaklaşık 1 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır