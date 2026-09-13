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Piyasayı yanlış yönlendiren sosyal medya hesaplarına operasyon!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, piyasayı yanıltan ve yanlış yönlendiren sosyal medya hesapları için harekete geçerek soruşturma başlattı. Jandarma İl Komutanlığı'na da şüphelilerin gerçek kimliklerinin tespiti için talimat verildi.

Piyasayı yanlış yönlendiren sosyal medya hesaplarına operasyon!
Ufuk Dağ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten hesap sahipleri hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmayla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan başvurular nazarında, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren veya yorum yapan, ayrıca sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten sosyal medya hesap sahipleri hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır."

JANDARMAYA TALİMAT VERİLDİ

Açıklamada, soruşturma kapsamında, söz konusu paylaşımları yapan şüphelilerin gerçek kimliklerinin ve delillerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
piyasa
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