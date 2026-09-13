'Ailem güvende' operasyonunun perde arkası! Her şey bu ifade ve telefonla başladı... Kirli ağ böyle deşifre oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde Ankara, Mersin, İzmir ve Aydın Cumhuriyet Başsavcılıklarınca bugün başlatılan “Ailem Güvende” operasyonunun fitilini ateşleyen kritik ifadelerden biri ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren ifadede, uyuşturucu temininden para karşılığı cinsel ilişkiye, sosyal medya üzerinden müstehcen içerik paylaşımından para transferlerine kadar uzanan çarpıcı bir ağ gözler önüne serildi.

TELEFONUNDA İNCELEME YAPILDI

Savcılıkta şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan şahsın, telefonunda bilirkişi incelemesi yapıldı. Telefonunda bulunan; fotoğraf, mesaj ve kayıtlar hakkında ayrıntılı beyanda bulunan şüpheli, bazı kişilerden para karşılığında uyuşturucu madde temin ettiğini, bazı adreslerde uyuşturucu kullanılan partiler düzenlendiğini itiraf etti.

Şahıs, telefonundaki farklı tarihlere ait uyuşturucu görüntülerinin kimler tarafından kendisine gönderildiğini de savcılığa tek tek açıkladı.

TELEGRAM’DA ERKEKLERE ÇALIŞAN ERKEK “JİGOLO” AĞI

İfadenin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise Telegram yazışmaları oldu. Şüpheli, telefonunda ve sosyal medya hesaplarında kayıtlı çok sayıda kişinin para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini, bazı kişilerin ise başkalarını para karşılığı erkeklerle buluşturduğunu söyledi.

IBAN NUMARALARI VE KULLANICI ADLARI SAVCILIĞA BİLDİRİLDİ

Bahsi geçen ilişkiler için kullanılan IBAN numaraları ile Telegram kullanıcı adları savcılığa bildirildi. Şüpheli ayrıca bazı kişilerin Telegram, Instagram, X ve OnlyFans üzerinden müstehcen görüntülerini para karşılığında yayımladığını, bazı kişilerin ise hem uyuşturucu temin ettiğini hem de para karşılığı cinsel ilişki ağı içerisinde yer aldığını anlattı. Bir kişi hakkında ise başka kişilere “jigolo” temin ettiği yönünde beyanda bulundu.

Öte yandan; uyuşturucu kullanımı ve temini ile para karşılığı cinsel ilişki organizasyonlarının belirli kişiler üzerinden kesiştiği tespit edildi. Şüpheli ifadesinde, telefon rehberinde kayıtlı çok sayıda kişi hakkında uyuşturucu kullandıkları veya temin ettikleri yönünde bilgi verirken, bunlardan bazılarının aynı zamanda para karşılığı cinsel ilişki ağı içerisinde bulunduğunu beyan etti.

ELDE EDİLEN BULGULARIN ARDINDAN SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasına giren 3 Ağustos 2026 tarihli ifade ve şüphelinin telefonundan elde edilen dijital bulguların ardından soruşturma derinleştirildi. Dosyada ortaya çıkarılan bağlantılar, sosyal medya hesapları, iletişim kayıtları ve finansal izlerin incelenmesiyle genişleyen süreç, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde Ankara, Mersin, İzmir ve Aydın’da yürütülen “Ailem Güvende” operasyonuna uzandı.