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Yer: İstanbul! Zıpkınla balık avlamak istedi, ölüm kalım savaşı veriyor

Üsküdar'da Kız Kulesi açıklarında zıpkınla balık avlayan Yusuf Kalender, boğulma tehlikesi geçirdi. 2 kişinin denizden çıkardığı Kalender'e sağlık ekipleri sahilde kalp masajı yaptı. Kalender'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yer: İstanbul! Zıpkınla balık avlamak istedi, ölüm kalım savaşı veriyor

Olay, saat 10.00 sıralarında Salacak Sahili'nde meydana geldi. Kız Kulesi yakınlarında dalgıç kıyafeti, paletleri ve zıpkınıyla balık avlayan Yusuf Kalender, su altında boğulma tehlikesi geçirdi.

Yer: İstanbul! Zıpkınla balık avlamak istedi, ölüm kalım savaşı veriyor 1

Durumu fark edenlerin uyarısı üzerine 2 kişi denize atladı. Yaklaşık 3-4 dakika su altında kalan Kalender, yoğun çabanın ardından sudan çıkarılarak sahile taşındı.

Yer: İstanbul! Zıpkınla balık avlamak istedi, ölüm kalım savaşı veriyor 2

SAHİLDE MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kalender'e sahilde kalp masajı yaptı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kalender'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yer: İstanbul! Zıpkınla balık avlamak istedi, ölüm kalım savaşı veriyor 3

Öte yandan Kalender'in kurtarılması sırasında yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yer: İstanbul! Zıpkınla balık avlamak istedi, ölüm kalım savaşı veriyor 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
balık Üsküdar zıpkın
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yüzme bilmez zıplıma gider tövbe ya
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