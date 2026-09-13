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Rusya, Ukrayna-Polonya sınırında treni vurdu! Dakikalar önce kritik isimler geçiş yapmış

Rusya insansız hava araçlarının (İHA), Ukrayna-Polonya sınırında eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsveç Başbakanı Carl Bildt ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ın bulunduğu trenin geçişinden dakikalar sonra bir treni vurduğu belirtildi. Polonya Başbakanı Donald Tusk saldırının, Polonya sınırına 800 metre mesafede gerçekleştiğini kaydetti.

Rusya, Ukrayna-Polonya sınırında treni vurdu! Dakikalar önce kritik isimler geçiş yapmış

İngiliz medyasında yer alan habere göre, Rusya, Ukrayna-Polonya sınırındaki bir trenin lokomotifini hedef alırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

DAKİKALARCA ÖNCE AYNI NOKTADAN GEÇMİŞ

Ancak Rus saldırısına hedef olan trenden dakikalar önce aynı noktadan, içinde Johnson, Bildt ve Powell gibi bir grup Avrupalı siyasetçi ve diplomatın bulunduğu trenin geçtiği belirtildi.

Rusya, Ukrayna-Polonya sınırında treni vurdu! Dakikalar önce kritik isimler geçiş yapmış 1

Yolcuların Kiev'de bir konferansa katıldığı ve dönüş yolunda olduğu açıklanırken, Johnson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından olaya ilişkin paylaşım yaptı.

Rusya, Ukrayna-Polonya sınırında treni vurdu! Dakikalar önce kritik isimler geçiş yapmış 2

"RASTGELE VE ANLAMSIZ BİR SALDIRI"

Johnson paylaşımında, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bu sabah Polonya sınırında duran bir Ukrayna lokomotifini havaya uçurmasına yol açan bu çarpık mantığın ne olduğunu bilmiyorum. Ukraynalıların buna her gün maruz kaldığı, sivil demir yollarının bile hedef olduğu rastgele ve anlamsız bir saldırı olduğu ise bildiğimiz tek şey." ifadesini kullandı.
Rusya, Ukrayna-Polonya sınırında treni vurdu! Dakikalar önce kritik isimler geçiş yapmış 3

Rus saldırılarında Ukrayna Demiryolları çalışanı 1700 kişinin öldüğünü kaydeden Johnson, "Onlara ihtiyaç duydukları hava savunma sistemlerini ne zaman vereceğiz? Putin'in dondurulmuş varlıklarını neden serbest bırakıp Ukrayna'ya vermiyoruz? Belçika'daki bir banka hesabında 140 milyar avrodan fazla, Londra'da ise yaklaşık 10 milyar sterlin bulunuyor. İngiltere bu konuya öncülük edebilir." dedi.

Rusya, Ukrayna-Polonya sınırında treni vurdu! Dakikalar önce kritik isimler geçiş yapmış 4
Bildt ise paylaşımında, birkaç dakika geriden gelen trenin hedef olduğunu belirtirken, Rus İHA'larının görülmesi üzerine trenin boşaltıldığını ve can kaybının önlendiğini dile getirdi.
Rusya, Ukrayna-Polonya sınırında treni vurdu! Dakikalar önce kritik isimler geçiş yapmış 5

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere İsveç Rusya Ukrayna
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