Kaşif Kozinoğlu soruşturması! Kurtlar Vadisi Pusu senaristlerinin ifadesine başvurulacak

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Başsavcılık soruşturma kapsamında yaptığı araştırmalarında, olayın yaşandığı dönemde yayınlanan "Kurtlar Vadisi Pusu" isimli dizide yer alan sahneler ile gerçekleşen ölüm olayı arasında paralellikler tespit edildi. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre bu kapsamda dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, dizinin 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 136. bölümünde, "Kazım Kaşifoğlu" isimli karakter bir hücrede tutulmakta ve Polat Alemdar karakterinin hediyesi olarak Yaşar Ağa karakterine teslim edilmektedir. Yaşar Ağa tarafından darp edilen Kaşifoğlu hakkında, yanındaki adamı İlhan'ın "Kaşifoğlu! Azrailin benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim" şeklinde tehditler savurduğu belirlendi. Bu bölümün yayınlanmasından yalnızca iki gün sonra, yani 12 Kasım 2011 tarihinde Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetti.

ŞIRINGAYLA ENJEKSİYON VE ÖLÜM SAHNESİ

Dizinin Kozinoğlu'nun ölümünden sonra, 08 Aralık 2011 tarihinde yayınlanan 139. bölümünde ise daha dikkat çekici bir sahneye yer verildiği saptandı. İlgili sahnede Kazım Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu belirttiği, duş aldığı ve sonrasında "Kara" karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü ekranlara yansıdı.

İFADELERİNE BAŞVURULACAK

Tespiti yapılan tüm bu bölümlerde Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın senarist olarak görev yaptığı belirlendi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde senaristlerin bilgisine başvurulacak.