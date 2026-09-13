Eyüpsultan'da bariyere çarpan otobüste yangın: 2 ölü, 8 yaralı

Yangın, saat 19.10 sıralarında Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Mahallesi Işıklar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Diyarbakır -İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü bariyere çarptı.

2 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 8 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 8 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "13.09.2026 Pazar günü saat 18.40 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkiinde Diyarbakır - İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonrası araçta yangın çıkmıştır. Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Araçta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmüştür. Olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 8 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır