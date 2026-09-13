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Eyüpsultan'da bariyere çarpan otobüste yangın: 2 ölü, 8 yaralı

Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs bariyere çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle otobüsten yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangında 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Eyüpsultan'da bariyere çarpan otobüste yangın: 2 ölü, 8 yaralı

Yangın, saat 19.10 sıralarında Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Mahallesi Işıklar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Diyarbakır -İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü bariyere çarptı.

Eyüpsultan da bariyere çarpan otobüste yangın: 2 ölü, 8 yaralı 1

2 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 8 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 8 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Eyüpsultan da bariyere çarpan otobüste yangın: 2 ölü, 8 yaralı 2


Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Eyüpsultan da bariyere çarpan otobüste yangın: 2 ölü, 8 yaralı 3

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "13.09.2026 Pazar günü saat 18.40 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkiinde Diyarbakır - İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonrası araçta yangın çıkmıştır. Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Araçta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmüştür. Olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 8 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Eyüpsultan da bariyere çarpan otobüste yangın: 2 ölü, 8 yaralı 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın otobüs
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