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Yer: Sivas! Kayıp bebek vakasında kan donduran iddia... "Babası sattı"

Sivas'ın Divriği ilçesinde dünden bu yana aranan 11 aylık kayıp bebeğin annesinden kan donduran bir iddia geldi. Anne, bebeği babasının sattığını öne sürdü. Annenin iddiasının doğruluğu ve bebeğin öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine soruşturma sürdürülüyor. Öte yandan babanın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yer: Sivas! Kayıp bebek vakasında kan donduran iddia... "Babası sattı"

Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında hayvancılık yapan E.B., geçtiğimiz gün jandarmayı arayarak 11 aylık bebekleri Büşra'nın kayıp olduğu ihbarında bulundu.

Yer: Sivas! Kayıp bebek vakasında kan donduran iddia... "Babası sattı" 1

İLK OLARAK YABANİ HAYVAN İDDİASI GÜNDEME GELDİ

İhbar üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri kırsalda arama çalışması başlattı. Aile ilk olarak bebeği yabani hayvanların kaçırmış olabileceğini ileri sürdü.

Yer: Sivas! Kayıp bebek vakasında kan donduran iddia... "Babası sattı" 2

ANNEDEN KAN DONDURAN İDDİA! "BEBEĞİ BABASI SATTI"

Ailenin çelişkili açıklamaları üzerine ifadesi alınan anne E.B. (27) bebeğin para karşılığı babası tarafından satıldığını iddia etti.

ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı’nın annesi E.B.'nin jandarmada ifadesi alındı. Balıkçı ifadesinde, 10 Ağustos akşamı, 11 aylık kızı Büşra çadırda uyurken bölgeye beyaz renkli bir aracın geldiğini söyledi. Araçtan inen 2 kişiden birinin çadıra girerek çocuğu alıp gittiklerini itiraf etti.

E.B., kızı Büşra’nın aslında babası Y.B. tarafından bu kişilere verildiğini belirtti. Ayrıca çadırlar bölgesinde kalan K.D., Ö.B., R.B. ve M.R.B. isimli kişilerin de bu duruma şahit olduğunu ve ‘kayıp’ iddiasının tamamen bir kurgudan ibaret olduğunu dile getirdi.

BABA VE 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Annenin iddiası üzerine Divriği Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatarak baba Y.B, olayla ilişkisi olduğu düşünülen K.D., Ö.B., R.B., M.R.B. gözaltına alındı.

CİNAYET ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

Annenin iddiasının doğruluğu ve bebeğin öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine soruşturma sürdürülüyor. Kayıp bebeğin arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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