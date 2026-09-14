Erdoğan'ın mesajı sonra gündem olmuştu! Bir seçim mesajı da MHP'den... "İhtiyaç var"

Seçim atmosferine girildiği iddiaları uzun zamandır kamuoyunu meşgul ederken, iktidar kanadından son bir haftada gelen peş peşe 'seçim' mesajları, siyaset kulislerini hareketlendirdi. Gelen açıklamaların ardından herkes "Erken seçim mi geliyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

BİR 'SEÇİM' ÇIKIŞI DA MHP'DEN GELDİ

Son olarak TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, önümüzdeki seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adan, Türkiye'nin geleceği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi ve MHP’nin parlamentoda birinci parti konumuna gelmesi gerektiğini söyledi.

CELAL ADAN: "MHP BİRİNCİ PARTİ OLMALI"

Cumhur İttifakı'nın vizyonuna vurgu yapan Adan, yeni dönemde yolsuzlukla mücadeleye ve adil bir sistemin inşasına da öncelik verileceğini belirtti. Adan, "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi, parlamentoda da MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: "YAKLAŞAN SEÇİMLERİ BAŞARIYLA ATLATACAĞIZ"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde Rize'de seçimlerle ilgili konuşmuştu. Erdoğan, "Bu birlik ve beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum"" demişti.

Adan'ın çıkışının Erdoğan'ın açıklamasından sonra gelmesi dikkatlerden kaçmadı.