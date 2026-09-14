Bülent Arınç'a hem AK Parti'den hem Beştepe'den sert tepki: 'Birkaç şuursuzdan başka...'

Geçtiğimiz günlerde ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasından hakkında soruşturma açılan ve ifade vermeye giden feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun oğlu Mehmet Davutoğlu ve Ravza Öğüt önceki gün dünya evine girmişti. Düğünde yapılan konuşmalar siyasi gündemi hareketlendirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da davetli olduğu ancak katılmadığı törene AK Parti kurucularından, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve AK Parti kurucularından eski Bakan Hüseyin Çelik katıldı.

ARINÇ 13 DAKİKA KONUŞTU! GÖKÇEK'İ HEDEF ALDI

Nikah şahitlerinden biri olan Arınç'ın, 13 dakikalık konuşmasına AK Partili bazı siyasiler tepki gösterdi. Arınç, Davutoğlu’nun ifade verdiğini hatırlatarak “Ahmet Davutoğlu’nun yanındayız” dedi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i bu kez adliyeye girerken ağzında görülen sakız üzerinden hedef alan Arınç, "Bir gün öncesinde başka bir siyasetçi yine davet üzerine gittiğini ifade etti. Ağzında şak şak sakız çiğneyerek... Utanarak izledim, isminden bile bahsetmek istemiyorum." dedi.

AK PARTİLİLERDEN PEŞ PEŞE TEPKİLER

Bülent Arınç'ın konuşmasının kısa sürede gündem olmasının ardından Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından "Hasedinden kafir ölen bile var!" paylaşımı yaptı.

AK Parti Genel Sektreteri Eyyüp Kadir İnan ise yine sosyal medya hesabından, "Bir siyasetçinin düşeceği en kötü durum. Allah selamet versin." ifadelerine yer verdi.

BİR TEPKİ'DEN BEŞTEPE'DEN

Cumhurbaşkanı Başdanışma Oktay Saral da Arınç'ın sözleri karşısında sessiz kalmayan isimlerden biri oldu. Saral sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi;



Bülent Arınç bir meydana kürsü kursa, etrafında birkaç şuursuzdan başka kimseyi bulamaz. Düğünde binlerce insanı bir arada görünce eline sazı alıp genç çiftin en mutlu gününü siyasi hesaplaşmalarına malzeme etmiş.

Bir nikâh törenini siyaset kürsüsüne çevirmek ne nezaketle bağdaşır ne de devlet adamlığıyla.

Üstelik bir Cumhuriyet savcısını hadsizce küçümseyen ifadeler kullanması, içinde bulunduğu acınası hâli de açıkça ortaya koymaktadır.

“Güzel günler göreceğiz çocuklar” sözüne verilen, “Güzel günler gördüğümüz kanaatindeyim” cevabı ise gereken ölçüyü ortaya koymuştur.

Sayın Arınç; nikâh kürsüsü siyaset meydanı değildir. Devlet adamlığı, her bulduğu kürsüde konuşmak değil; nerede, ne zaman ve ne kadar konuşacağını bilmektir.