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Simav’da dağlık alanda yangın paniği

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Naşa beldesinde dağlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.Yangın, Naşa beldesindeki TOKİ bölgesinde bulunan dağlık alanda meydana geldi.

Simav’da dağlık alanda yangın paniği

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Naşa beldesinde dağlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Naşa beldesindeki TOKİ bölgesinde bulunan dağlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Naşa Belediyesi ve çevre belediyelere ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangının daha geniş bir alana yayılmasını önledi. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

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Simav’da dağlık alanda yangın paniği 3

Simav’da dağlık alanda yangın paniği 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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