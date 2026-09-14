Yaz havası sona eriyor! Hava 8 derece birden soğudu, kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu, Çankırı ile Amasya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı öngörülüyor. Trakya'da ise sıcaklıkların biraz artması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleri ile Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgârın ise genellikle kuzeyli, doğu ve güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Batı Karadeniz'de ise rüzgârın batılı yönlerden kuvvetli, 40-60 kilometre/saat hızla eseceği tahmin ediliyor.

SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Marmara: Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 25 derece.

Çanakkale: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, 26 derece.

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası'nın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 25 derece.

Ege: Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Denizli: Parçalı ve az bulutlu, 32 derece.

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 31 derece.

Muğla: Parçalı ve az bulutlu, 31 derece.

2 İLDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Akdeniz'de bugün az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Antalya'nın iç kesimleri ve Adana'nın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 33 derece.

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31 derece.

Hatay: Parçalı ve az bulutlu, 31 derece.

İç Anadolu: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Niğde ve Kayseri'nin doğusu ile Çankırı çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, 27 derece.

Eskişehir: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, 24 derece.

Konya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, 28 derece.

Batı Karadeniz: Parçalı, zamanla çok bulutlu bir hava beklenirken bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgede rüzgârın 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

Bolu: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 21 derece.

Sinop: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29 derece.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı, zamanla çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin kıyıları ile Amasya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Amasya: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31 derece.

Rize: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27 derece.

Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28 derece.

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 26 derece.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 26-28 derece civarında olması tahmin ediliyor.

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 28 derece.

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 26 derece.

MEGAKENTTE HAVA DURUMU

Eylül ayıyla birlikte İstanbul'da hava sıcaklıklarında büyük bir değişim yaşanmamıştı. Kentte cumartesi günü 30 derece sıcaklıkla yazdan kalma bir gün yaşanırken, pazar günü etkili olan sağanak yağışla birlikte sonbahar havası kendini göstermeye başladı.

Pazar gününden itibaren sıcaklıkların düştüğü İstanbul'da hafta genelinde ise yağış beklenmiyor. Kentte sıcaklıkların en yüksek 24, en düşük 22 derece seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor.

SICAKLIKLAR HİSSEDİLİR DERECEDE AZALIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda da ülke genelinde kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı belirtildi. Bazı bölgelerde kuvvetli sağanak ve rüzgâr beklenirken vatandaşların ani hava değişimlerine karşı dikkatli olması gerekiyor.