Başkan Özlü: "Doğalgaz için tüm hazırlıklar tamamlandı"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle sohbetleri organizasyonları kapsamında Düzcelilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Düzenlenen toplantı kapsamında mahalle sakinlerinin taleplerini birebir dinleyen Başkan Özlü, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte projelerini anlattı, sorunlar için hazırlanan çözüm önerilerini sıraladı. Son buluşmada Kirazlı Mahallesi muhtarlığında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özlü, mahalle sakinlerine hitabına asfalt çalışmalarını anlatarak başladı.

"BİZ HER SORUNU ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIRIZ"

Mahalle buluşması, Düzce tarihinin en büyük altyapı yatırımı olan içme suyu arıtma tesisi yapımına ilişkin hazırlanan videonun gösterimi ile başladı. Daha sonra vatandaşlara hitap eden Başkan Özlü, şehir genelinde hangi konuda yatırıma ihtiyaç varsa çözmek için hazır olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bu şehirde ne sorun varsa bu bizim sorunumuz, biz ayırmayız. Bu belediyenin işi bu doğalgaz işi bu elektrik işi demeyiz. Çünkü biz bu şehre hizmet etmek için sizlerden yetki aldık. Bu yetkiyi alırken de bir takım sözler verdik. Bu sözlerimizin arkasındayız. Ne söz verdiysek bunları yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz. Tabii her şeyin bir süresi var her şey bir anda olmuyor. Bir prosedür süresi var. Sizlerin doğalgazı ne kadar istediğinizi biliyorum. Doğalgazın gelmesi için bir takım şartlar var ve bunların oluşması gerekiyor. İmar planlarının tamamlanmasından sonra gerekli yolların açılması. Onları yaparken de arkadaşlarımız dikkatle çalışıyorlar. Bizim 100 Proje içinde açık net yazılmış bir projedir bu. Bu mahallenin içinde olduğu 4 mahallemiz var doğalgaz getireceğimiz. Bu proje kitabında ayrı ayrı yazıyor. Ben bugüne kadar ne söz verdiysem yerine getirdim. Size doğalgaz getirme sözüm var, bunu getireceğim, kesinlikle bu konuda endişe etmeyin. Sizin mahalle olmayı istemenizdeki temel sebep bu zaten."

"TURİZM YATIRIMLARI BÜYÜK BİR KAZANÇ"

Kirazlı’da inşa edilecek Atlı Spor Tesisi hakkında açıklamada bulunan Başkan Özlü, proje tamamlandığında Düzce ekonomisine büyük katkı sağlayacağına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Düzce çok güzel bir yer. İnsanlar düzce’ye niye gelmeli. İnsanlar Düzce’ye Antik Tiyatro’yu görmek için gelmeli. İstanbul’a en yakın antik tiyatro nerede? Burada Konuralp’te. Şimdi Kirazlı’da burada, bir Atlı Spor Kulübü kurduk, burada bir tesis yapıyoruz. Etrafını çevirdik, Spor Toto Genel Müdürümüz ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak birkaç defa görüştük, kaynağı oradan temin edeceğiz. Kaynağı aldığımızda projesi hazır. Bunu yaptığımız zaman size ne faydası var? İnsanlar buraya gidip gelecek. Orada bir istihdam olacak. Zenginler atlarını buraya getirecek. Ata binmek için insanlar gelecek. Alışveriş yapacaklar. Kirazlı başta olmak üzere Düzce ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacak."

"BU ŞEHRİN NE İHTİYACI VARSA BİZ BİLİYORUZ"

Şehirde devam eden çok yönlü kalkınma ve yeniden yapılanma çalışmalarından bahseden Başkan Özlü, içme suyu altyapı yenileme projesini anlatarak, "Düzce tarihinin iddia ile söylüyorum; en büyük içme suyu altyapı yatırımını yapıyoruz. Bu yatırımdan Kirazlı ile 64 mahalle istifade edecek. Şebeke yenileme çalışmamız devam ediyoruz. Kayıp kaçak oranı yüzde 54. Bu proje bittiğinde bu oran yüzde 10’a inecek. Asfalt konusu bu şehrin yer üstünde yer altında ne sorunu varsa hepsini biliyorum. Görev sürem bitmeden önce Düzce’de asfaltlanmamış bir tek sokak, bir tek cadde kalmayacak. Endişe etmeyin müsterih olun işimizin başındayız. Şunu söyleyemem; Düzce’de hiç sorun yok, her şey mükemmel diyemem. Bu şehirde elbette eksikler var. Ben bunları yapmak için buradayım. Biz belediye olarak bu eksikleri gidermek için sizlerin ihtiyacı olan her şeyi yapmak için varız. Biz kendimizi sadece bu hizmetlerle sınırlandırmayız" ifadelerini kullandı.

Mahalle sohbetleri vatandaşların sorularının alınması ve ilgili başkan yardımcıları ile birim müdürlerinin yanıtlamasının ardından hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.

Kaynak: İHA