Uzmandan masa başı çalışanlara uyarı: "15 dakikada bir alarm kurun"

Omurganın en büyük düşmanının uzun süre aynı pozisyonda kalmak olduğunu belirten Şirin Atlığ "Telefonunuza 15 dakikada bir hareket etmenizi sağlayacak alarm kurun" dedi.

"UZUN SÜRE AYNI POZİSYONDA KALMAYIN"

Yaz döneminde kazanılan hareket alışkanlığının sonbaharda da mümkün olduğunca sürdürülmesi gerektiğini belirten Atlığ, "Yazın hepimiz yüzme ve yürüyüş gibi egzersizlerle vücudumuzu hareketli hale getiriyoruz. Ancak okulun ve iş hayatının başlamasıyla birlikte uzun saatler masa başında oturmak omurga sağlığımızı olumsuz etkileyen önemli alışkanlıklardan biri. Bu nedenle mutlaka bir egzersiz rutini oluşturmak gerekiyor" diye konuştu.

"EN BÜYÜK HATA UZUN SÜRE AYNI POZİSYONDA KALMAK"

Omurga sağlığını tehdit eden en önemli alışkanlığın uzun süre hareketsiz kalmak olduğunu vurgulayan Atlığ, masa başında çalışanların dikkat etmesi gereken ergonomik kurallara dikkat çekerek, "Bilgisayar ekranının göz hizasında ve yaklaşık 50-60 santimetre uzaklıkta olması gerekir. Kolçaklı sandalye ve bel desteği de önemli. Telefonunuza hareket alarmı kurun. Bu alarm sizi 15-20 dakikada bir hareket etmeye teşvik etsin. Çok küçük boyun hareketleri yapmanız ya da ofisin içinde kısa bir yürüyüşe çıkmanız bile omurga sağlığınız için faydalı olacaktır" dedi.

"SPORA BİR ANDA BAŞLAMAYIN"

Tatil boyunca spora ara veren kişilerin sonbaharda yoğun egzersize başlamasının kas ve bağ yaralanmalarına yol açabileceği uyarısında bulunan Atlığ, "Uzun süre spora ara verip birden yoğun egzersize başlamak kas yırtıkları ve bağ yaralanmalarına neden olabilir. Önce yürüyüş veya bisiklet gibi aerobik egzersizlerle vücudu hazırlamak, ardından daha yoğun egzersizlere geçmek gerekir" dedi.

"KISA HAREKET MOLALARI BİLE ETKİLİ"

Omurga sağlığını korumak için gün içinde kısa hareket molalarının bile önemli olduğunu belirten Atlığ, "Boyun hareketleri yapmak, ofis içinde kısa yürüyüşler, kolları hareket ettirmek ya da otur-kalk egzersizleri Ne yaparsak yapalım, önemli olan çok uzun süre aynı pozisyonda kalmamak" diye konuştu.

"OKUL ÇANTASI TEK OMUZA ASILMAMALI"

Okulların açılmasıyla birlikte çocukların kullandığı çantaların da omurga sağlığı açısından önem taşıdığına dikkat çeken Atlığ, "Ağır yük tek omuzda taşındığında uzun vadede postür bozuklukları ve omuz ağrılarına neden olabilir. Çocukların mümkün olduğunca ağır kitap taşımamasını istiyoruz. Taşımaları gerektiğinde ise kalın askılı, sırtı destekleyen ve iki omuza birden takılan çantalar tercih edilmeli. Küçük çocuklarda tekerlekli çantalar da uygun bir seçenek olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır