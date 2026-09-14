HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karadağ’ın asırlık emaneti Türkiye’de yeniden hayat buldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karadağ İslam Birliğinin talebi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, tarihî Taşlıcalı Hüseyin Paşa Camii Mushaf-ı Şerifi’nin tıpkıbasımının tamamlandığını duyurdu. İlk nüshası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edilen eser, önümüzdeki günlerde Karadağ’a ulaştırılacak.

Karadağ’ın asırlık emaneti Türkiye’de yeniden hayat buldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karadağlı Müslümanların asırlar boyunca koruduğu Taşlıcalı Hüseyin Paşa Camii Mushaf-ı Şerifi’nin restorasyon ve tıpkıbasım çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Karadağ’ın asırlık emaneti Türkiye’de yeniden hayat buldu 1

Ersoy, “Karadağ İslam Birliğinin talebi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, tarihî Taşlıcalı Hüseyin Paşa Camii Mushaf-ı Şerifi’nin tıpkıbasımını tamamladık.” ifadelerini kullandı.

14. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE ULAŞAN MİRAS

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) uzmanları tarafından 14. yüzyıla ait bir Memluk mushafı olarak tanımlanan eser, 16. yüzyılın ikinci yarısında Taşlıcalı Hüseyin Paşa tarafından adını taşıyan camiye vakfedildi.

Karadağ’ın asırlık emaneti Türkiye’de yeniden hayat buldu 2

Balkan uzmanı Machiel Kiel’in İslam hat sanatı ve kitap yazımının Balkanlardaki en güzel örneklerinden biri olarak nitelendirdiği Mushaf, Karadağlı Müslümanlar tarafından savaşlara, baskılara ve göçlere rağmen nesilden nesle aktarılarak günümüze ulaştırıldı.

RESTORE EDİLDİ, DİJİTALLEŞTİRİLDİ VE BASILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla TÜYEK tarafından restore edilen eser, Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığınca dijitalleştirilerek baskıya hazırlandı. Tıpkıbasım, TÜYEK’in koordinasyonunda İstanbul Valiliği tarafından gerçekleştirildi.

Karadağ’ın asırlık emaneti Türkiye’de yeniden hayat buldu 3

İlk nüshası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edilen Mushaf, önümüzdeki günlerde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Karadağ İslam Birliğinin organizasyonuyla Karadağ’a ulaştırılacak.

Bakan Ersoy, tarihî mirasa sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını sunarak çalışmaya rehberlik eden TÜYEK Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı İlim Heyeti Başkanı Mehmet Emin Maşalı’ya, İlim Heyeti üyeleri Hattat Mehmet Özçay ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin’e teşekkür etti.

Karadağ’ın asırlık emaneti Türkiye’de yeniden hayat buldu 4

Ersoy, baskı maliyetlerini üstlenen İstanbul Valisi Davut Gül’e, süreci yakından takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya’ya ve emeği geçen herkese de teşekkürlerini iletti.

Karadağ’ın asırlık emaneti Türkiye’de yeniden hayat buldu 5

Taşlıcalı Hüseyin Paşa’yı ve eserin korunmasına katkı sağlayanları anan Ersoy, “Taşlıcalı Hüseyin Paşa’yı ve bu emaneti günümüze ulaştıranları rahmetle ve şükranla anıyorum.” ifadelerini kullandı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika! İş insanı Hamdi Akın'a ait jet Libya'da alevler içinde kaldıSon dakika! İş insanı Hamdi Akın'a ait jet Libya'da alevler içinde kaldı
O iller risk altında: Tek sebebi bardak bardak çay! Uzman isim uyardıO iller risk altında: Tek sebebi bardak bardak çay! Uzman isim uyardı

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nuri Ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rum tarihçiden dikkat çeken çıkış! 'Topraklarımızı satmamalıyız! İkinci İsrail'i kuracaklar'

Rum tarihçiden dikkat çeken çıkış! 'Topraklarımızı satmamalıyız! İkinci İsrail'i kuracaklar'

Kurtlar Vadisi Pusu'daki o sahne yıllar sonra gündem oldu! 'Bu benimle sır olarak gidecek'

Kurtlar Vadisi Pusu'daki o sahne yıllar sonra gündem oldu! 'Bu benimle sır olarak gidecek'

"Ya Fenerbahçe'ye ya Beşiktaş'a gider" derken... İstifa yükleniyor

"Ya Fenerbahçe'ye ya Beşiktaş'a gider" derken... İstifa yükleniyor

"Ayıp değil" diyerek açık açık aldığı tedaviyi anlattı! İlker Ayrık detayı...

"Ayıp değil" diyerek açık açık aldığı tedaviyi anlattı! İlker Ayrık detayı...

Hesaplar değişti: Emekli maaşı ne kadar olacak? Memura 'üçlü' zam

Hesaplar değişti: Emekli maaşı ne kadar olacak? Memura 'üçlü' zam

Çalışanlar dikkat: Maaştan kesinti olacaktı, İsa Karakaş açıkladı: Rafa kalktı

Çalışanlar dikkat: Maaştan kesinti olacaktı, İsa Karakaş açıkladı: Rafa kalktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.