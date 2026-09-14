Son dakika! İş insanı Hamdi Akın'a ait jet Libya'da alevler içinde kaldı

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan havalanan ve Libya’nın Misrata Uluslararası Havalimanı’na inmek isteyen özel uçak kaza geçirdi. Libya'ya yolcu almak için gittiği belirtilen uçakta 2 pilot ve 1 kabin memuru olduğu öğrenildi. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan 2 pilot ve kabin memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

UÇAK HAMDİ AKIN'A AİT ÇIKTI

Öte yandan iş insanı Hamdi Akın’a ait olduğu öne sürüldü.

Gazeteci Tolga Özbek kazanının detaylarını paylaştı. Özbek'in haberine göre Hamdi Akın'a ait TC-AKF tescilli özel iş jeti, Libya'da Misrata Havalimanı'na inişte kaza geçirdi.

UÇUŞ EKİBİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Uçağın teker koyduktan sonra pistten çıktığı ve yanmaya başladığı aktarıldı. Kaza sonrası ilk müdahale havalimanı itfaiyesi tarafından yapıldı. Uçuş ekibi, ARFF ekipleri tarafından kurtarılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uçağın yolcu almak için Libya'ya gittiği belertildi. Öte yandan konuya ilişkin olarak henüz Hamdi Akın ya da şirketinden resmi açıklama gelmedi.