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Trabzon’da trafik kazası: 5 yaralı

Trabzon’un Arsin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Trabzon’da trafik kazası: 5 yaralı

Kaza ilçesinin Yanbolu-Atayurt yolu Örnek mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.C. (51) yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonrasında yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan sürücü B.C. ile aynı aileden S.C. (40), E.C. (8), Ş.C (11), A.C. (9) yaralandı. Yaralılar Araklı Devlet Hastanesi ile Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon
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