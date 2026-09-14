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İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıkladı! Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüpleri kuruluyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyon, kara propaganda ve algı operasyonları konusunda atılan adımı açıkladı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı'nin desteği ve iş birliğiyle ilkokul, ortaokul ve liselerde Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüpleri'nin kurulacağı açıklandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıkladı! Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüpleri kuruluyor
Doğukan Akbayır

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabı üzerinden Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin toplumsal bilinç ve farkındalık çalışması kapsamında hayata geçirilecek projeyi açıkladı.

MEDYA VE BİLGİ OKURYAZARLIĞI KULÜPLERİ AÇILIYOR

Duran'ın mesajı şu şekilde:

"Bilgi çağının getirdiği en büyük tehditlerden biri olan dezenformasyon, kara propaganda, algı operasyonları ve provokasyonlar, ne yazık ki sadece toplumsal huzurumuzu değil, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı da hedef almaktadır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, evlatlarımızı bu dijital tehditlere ve bilgi kirliliğine karşı zırhlandırmak, hakikatin izinde bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla çok kıymetli bir adımı daha hayata geçirdik.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin toplumsal bilinç ve farkındalık çalışmaları kapsamında; Millî Eğitim Bakanlığımızın desteği ve iş birliğiyle, artık ilkokul, ortaokul ve liselerimizde Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüplerimizi kuruyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen bu önemli çalışma sayesinde çocuklarımız, dijital dünyadaki manipülasyonlara, algı operasyonlarına ve provokasyonlara karşı analitik düşünebilen, doğru bilgiye ulaşabilen ve hakikati savunabilen bilinçli bireyler olarak yetişecek.

Geleceğimizi koruma yolunda verdikleri güçlü desteklerden dolayı başta Millî Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin olmak üzere Bakanlığımızın tüm kıymetli çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum.

Yeni eğitim öğretim yılının bir kez daha tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor; öğretmenlerimizi, velilerimizi ve sevgili yavrularımızı Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüplerimizde aktif rol almaya davet ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran
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