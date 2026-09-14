HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Rusya ile Avrupa savaşın kıyısından döndü! Fransa'dan çok sert yanıt

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Ukrayna-Polonya sınırında gerçekleşen tren saldırısının ardından Rusya’yı Avrupa’ya gözdağı vermeye çalışmakla suçladı. Barrot’un açıklamaları, Ukrayna savaşı üzerinden Rusya ile Avrupa arasındaki gerilimin yeni bir aşamaya taşınıp taşınmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Rusya ile Avrupa savaşın kıyısından döndü! Fransa'dan çok sert yanıt

Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon yükselirken, Avrupa'dan Moskova'ya yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Ukrayna-Polonya sınırında dün meydana gelen tren saldırısının Avrupalı ülkelere yönelik bir mesaj niteliği taşıdığını savundu.

AVRUPA'LI İSİMLER GEÇTİKTEN DAKİKALAR SONRA...

Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Arktik Zirvesi kapsamında konuşan Barrot, saldırının zamanlamasına dikkat çekti.

Rusya ile Avrupa savaşın kıyısından döndü! Fransa dan çok sert yanıt 1

BARROT: "AMAÇ AVRUPA'YA GÖZDAĞI VERMEK"

Rusya'nın, aralarında Avrupalı siyasetçi ve diplomatların bulunduğu bir trenin bölgeden geçmesinden dakikalar sonra başka bir treni vurduğunu belirten Fransız Bakan, saldırıların amacının Avrupa'yı korkutmak ve bölmek olduğunu söyledi.

Barrot, “Net bir amacı var: Avrupalılara gözdağı vermek, onların cesaretini kırmak ve özellikle de onları bölmek.” ifadelerini kullandı.

Rusya ile Avrupa savaşın kıyısından döndü! Fransa dan çok sert yanıt 2

Saldırının, Ukrayna'nın çok sayıda Avrupalı ve uluslararası şirket temsilcisi ile diplomatın katılacağı ekonomik destek forumuna hazırlandığı dönemde gerçekleşmesi de dikkat çekti.

Ukrayna-Polonya sınırına yakın bölgede Rusya'ya ait insansız hava araçlarının gerçekleştirdiği saldırıda, Avrupalı yetkilileri taşıyan trenin geçişinden kısa süre sonra başka bir trenin hedef alındığı bildirildi.

BORİS JOHNSON VE CARL BİLDT DE TRENDEYDİ

Trende eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell gibi isimlerin bulunduğu belirtildi.

Rusya ile Avrupa savaşın kıyısından döndü! Fransa dan çok sert yanıt 3

RUSYA İLE AVRUPA DOĞRUDAN KARŞI KARŞIYA MI GELİYOR?

Barrot'un açıklaması, savaşın yalnızca Ukrayna ile Rusya arasındaki bir çatışma olmaktan çıkıp Rusya ile Avrupa arasındaki doğrudan gerilimi artırdığı yönündeki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Ancak mevcut tablo, Avrupa ülkeleri ile Rusya'nın doğrudan savaşa girdiği anlamına gelmiyor. Buna karşın Ukrayna'ya verilen siyasi, ekonomik ve askeri desteğin artması; Rusya'nın Avrupa ülkelerine yönelik suçlamaları ve Avrupa sınırlarına yakın bölgelerde yaşanan saldırılar, Moskova ile Avrupa başkentleri arasındaki karşı karşıya gelişin giderek daha belirgin hale geldiğine işaret ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya, Ukrayna-Polonya sınırında treni vurdu! Dakikalar önce kritik isimler geçiş yapmış Rusya, Ukrayna-Polonya sınırında treni vurdu! Dakikalar önce kritik isimler geçiş yapmış

Özellikle Avrupalı yetkililerin bulunduğu bölgenin saldırının hemen öncesinde kullanılmış olması, olayın “tesadüfi bir saldırı mı, yoksa Avrupa'ya verilmiş bir mesaj mı?” sorusunu beraberinde getirdi.

Fransa'nın açıklamasıyla birlikte gözler şimdi Avrupa ülkelerinin saldırıya vereceği ortak tepkiye ve Moskova'dan gelecek açıklamalara çevrildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da okulların ilk gününde geniş çaplı denetimİstanbul'da okulların ilk gününde geniş çaplı denetim
Bakan Göktaş duyurdu: "Politikalarımızın merkezine aileyi koyuyoruz"Bakan Göktaş duyurdu: "Politikalarımızın merkezine aileyi koyuyoruz"

Anahtar Kelimeler:
Fransa Rusya Avrupa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rum tarihçiden dikkat çeken çıkış! 'Topraklarımızı satmamalıyız! İkinci İsrail'i kuracaklar'

Rum tarihçiden dikkat çeken çıkış! 'Topraklarımızı satmamalıyız! İkinci İsrail'i kuracaklar'

Kurtlar Vadisi Pusu'daki o sahne yıllar sonra gündem oldu! 'Bu benimle sır olarak gidecek'

Kurtlar Vadisi Pusu'daki o sahne yıllar sonra gündem oldu! 'Bu benimle sır olarak gidecek'

İsmail Kartal'a sert çıkış! "Aziz Yıldırım büyük zevkle kovacaktır"

İsmail Kartal'a sert çıkış! "Aziz Yıldırım büyük zevkle kovacaktır"

"Ayıp değil" diyerek açık açık aldığı tedaviyi anlattı! İlker Ayrık detayı...

"Ayıp değil" diyerek açık açık aldığı tedaviyi anlattı! İlker Ayrık detayı...

Hesaplar değişti: Emekli maaşı ne kadar olacak? Memura 'üçlü' zam

Hesaplar değişti: Emekli maaşı ne kadar olacak? Memura 'üçlü' zam

Nüfusu 1.700, ziyaretçi sayısı 400 bini aştı! Ulaşım adeta kilitlendi

Nüfusu 1.700, ziyaretçi sayısı 400 bini aştı! Ulaşım adeta kilitlendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.