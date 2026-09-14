Rusya ile Avrupa savaşın kıyısından döndü! Fransa'dan çok sert yanıt

Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon yükselirken, Avrupa'dan Moskova'ya yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Ukrayna-Polonya sınırında dün meydana gelen tren saldırısının Avrupalı ülkelere yönelik bir mesaj niteliği taşıdığını savundu.

AVRUPA'LI İSİMLER GEÇTİKTEN DAKİKALAR SONRA...

Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Arktik Zirvesi kapsamında konuşan Barrot, saldırının zamanlamasına dikkat çekti.

BARROT: "AMAÇ AVRUPA'YA GÖZDAĞI VERMEK"

Rusya'nın, aralarında Avrupalı siyasetçi ve diplomatların bulunduğu bir trenin bölgeden geçmesinden dakikalar sonra başka bir treni vurduğunu belirten Fransız Bakan, saldırıların amacının Avrupa'yı korkutmak ve bölmek olduğunu söyledi.

Barrot, “Net bir amacı var: Avrupalılara gözdağı vermek, onların cesaretini kırmak ve özellikle de onları bölmek.” ifadelerini kullandı.

Saldırının, Ukrayna'nın çok sayıda Avrupalı ve uluslararası şirket temsilcisi ile diplomatın katılacağı ekonomik destek forumuna hazırlandığı dönemde gerçekleşmesi de dikkat çekti.

Ukrayna-Polonya sınırına yakın bölgede Rusya'ya ait insansız hava araçlarının gerçekleştirdiği saldırıda, Avrupalı yetkilileri taşıyan trenin geçişinden kısa süre sonra başka bir trenin hedef alındığı bildirildi.

BORİS JOHNSON VE CARL BİLDT DE TRENDEYDİ

Trende eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell gibi isimlerin bulunduğu belirtildi.

RUSYA İLE AVRUPA DOĞRUDAN KARŞI KARŞIYA MI GELİYOR?

Barrot'un açıklaması, savaşın yalnızca Ukrayna ile Rusya arasındaki bir çatışma olmaktan çıkıp Rusya ile Avrupa arasındaki doğrudan gerilimi artırdığı yönündeki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Ancak mevcut tablo, Avrupa ülkeleri ile Rusya'nın doğrudan savaşa girdiği anlamına gelmiyor. Buna karşın Ukrayna'ya verilen siyasi, ekonomik ve askeri desteğin artması; Rusya'nın Avrupa ülkelerine yönelik suçlamaları ve Avrupa sınırlarına yakın bölgelerde yaşanan saldırılar, Moskova ile Avrupa başkentleri arasındaki karşı karşıya gelişin giderek daha belirgin hale geldiğine işaret ediyor.

Özellikle Avrupalı yetkililerin bulunduğu bölgenin saldırının hemen öncesinde kullanılmış olması, olayın “tesadüfi bir saldırı mı, yoksa Avrupa'ya verilmiş bir mesaj mı?” sorusunu beraberinde getirdi.

Fransa'nın açıklamasıyla birlikte gözler şimdi Avrupa ülkelerinin saldırıya vereceği ortak tepkiye ve Moskova'dan gelecek açıklamalara çevrildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır