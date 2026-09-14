Son dakika | Türkiye'nin heyecanla beklediği tarih! Ay yolculuğu 2027'de başlıyor

Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara'da düzenlenen “Türkiye'nin İlk Ay Görevi Başlıyor-Ay Araştırma Programı” tanıtım toplantısında konuştu.
Kacır, Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerinin tamamlandığını belirterek "Ay uzay aracımızı sistem seviyesi çevresel testlerinin gerçekleştirilmesi için TUSAŞ'a uğurluyoruz" dedi.
Uzay aracının 2027'nin ilk aylarında fırlatılmasının planlandığını anımsatan Kacır, Türkiye'nin Ay görevi yapan 9. ülke olacağını belirtti.
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