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Son dakika | Türkiye'nin heyecanla beklediği tarih! Ay yolculuğu 2027'de başlıyor

Son dakika haberi: Türkiye'nin Ay'a uzay aracı fırlatma planında gözler 2027'nin ilk aylarına çevrildi. Türkiye için dönüm noktası niteliğinde bir ilk olacak gelişmeyle ilgili Bakan Kacır açıklama yaptı.

Son dakika | Türkiye'nin heyecanla beklediği tarih! Ay yolculuğu 2027'de başlıyor
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara'da düzenlenen “Türkiye'nin İlk Ay Görevi Başlıyor-Ay Araştırma Programı” tanıtım toplantısında konuştu.

"UZAY ARACIMIZI TESTLER İÇİN TUSAŞ'A UĞURLUYORUZ"

Kacır, Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerinin tamamlandığını belirterek "Ay uzay aracımızı sistem seviyesi çevresel testlerinin gerçekleştirilmesi için TUSAŞ'a uğurluyoruz" dedi.

"TÜRKİYE DÜNYADA 9. ÜLKE OLACAK"

Uzay aracının 2027'nin ilk aylarında fırlatılmasının planlandığını anımsatan Kacır, Türkiye'nin Ay görevi yapan 9. ülke olacağını belirtti.

Son dakika | Türkiye nin heyecanla beklediği tarih! Ay yolculuğu 2027 de başlıyor 1

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Anahtar Kelimeler:
Ay (Dünya'nın uydusu) uzay aracı
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