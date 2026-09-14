Büşra bebeğin annesi ifadesini değiştirdi! Bu iddiası da kan dondurdu: "Babası öldürdü"

Sivas'ın Divriği ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan 11 aylık Büşra bebek soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Daha önce bebeğin eşi Y.B. tarafından para karşılığında başkalarına verildiğini öne süren anne E.B.'nin savcılıkta ifadesini değiştirdiği belirtildi.

İA'nın aktardığına göre anne E.B. ifadesini değiştirerek, bebeği babasının öldürerek hayvancılık yaptıkları bölgeye gömdüğünü iddia etti. İddia üzerine bölgede bu kez ceset araması yapıldı. Kadavra köpekleriyle yapılan aramada henüz cesede ulaşılamadı. Arama çalışması sürüyor.

DAHA ÖNCE "BABASI SATTI" DEMİŞTİ

Anne E.B. daha önce jandarmadaki ifadesinde, Büşra bebeğin eşi tarafından para karşılığı başkalarına verildiğini ve kayıp ihbarının kurgu olduğunu ileri sürmüştü. Baba Y.B. ise suçlamaları reddederek bebeğin kaybolduğu yönündeki ilk ifadesini sürdürmüştü.

GÖZALTI SAYISI 9'A ÇIKTI

Bu arada soruşturmada 3 kişi daha gözaltına alındı. Böylece, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 9’a çıktı.

YAYLA BÖLGESİNDE ANNEYE YER GÖSTERME İŞLEMİ YAPTIRILDI

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, Cumhuriyet savcısı gözetiminde Büşra bebeğin annesi E.B.’ye, İncedere Yaylası civarında yaşadıkları yerde yer gösterme işlemi yaptırıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgeye sivil ve gazeteci girişlerine izin verilmedi.

VETERİNER HEKİM DAHİL 3 KİŞİ SERBEST

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden aralarında veteriner hekimin de olduğu 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayın yaşandığı bölgeye geçiş noktasında jandarma ekipleri sinyal kesiciler kullanırken, araç hareketliliğinin yaşandığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Olay, 10 Eylül'de Divriği ilçesi Göndüren köyünde meydana geldi. Diyarbakır'dan besicilik yapmak için geçici olarak köye gelen ailenin gelini E.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 11 aylık bebeği Büşra'yı yaşadıkları çadırda bulamadığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, komando ve jandarma ekipleri; yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeğiyle geniş çaplı arama çalışması başlattı. 1 gün boyunca ekipler tarafından arazide arama tarama çalışmaları yapıldı.

ARAZİYE ELBİSELERİNİ BIRAKMIŞLAR

Büşra bebeği yabani hayvanların götürmüş ihtimali de dikkate alınarak arama genişletildi. Arama çalışmaları sürerken, çadırdan yaklaşık 2 kilometre mesafede bebeğin bazı kıyafetleri bulundu. Ancak kıyafetlerde herhangi bir yırtık, hasar veya kan izi tespit edilmedi.

KAMERALAR İNCELEMEDE

Jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması ve Büşra bebeğin izine ulaşılması için bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tarıyor. Olayın gerçekleştiği gün, köyde düzenlenen bir yemek programı nedeniyle araç yoğunluğu oluştuğu, bu nedenle bölgeden geçen tüm araçların tespitine çalışıldığı bildirildi. Kameralar üzerindeki incelemeler titizlikle sürdürülüyor.