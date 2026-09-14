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Eyüpsultan'dan kahreden haber geldi! Kahraman babanın acı günü: "Herkesi kurtardı, kendi kızı yandı..."

İstanbul Eyüpsultan'da bariyerlere çarpan bir yolcu otobüsünde 7'nci sınıf öğrencisi Yüsra Seraç hayatını kaybetmişti. Yüsra Seraç'ın yakını Kasım Seraç, "Mesut Seraç, çocuklarının yanında başka çocuklar da varmış, onları kurtarmaya çalışmış. O esnada kapı açılmıyormuş. Defalarca cama vuruyorlar, camı açamıyorlar. Artık dışarıdan biri camı açınca içeri zaten duman dolmuş. Herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı" dedi.

Eyüpsultan'dan kahreden haber geldi! Kahraman babanın acı günü: "Herkesi kurtardı, kendi kızı yandı..."

Kaza, dün Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişeleri'nde meydana geldi. Diyarbakır'dan yola çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra yangın çıktı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Yanma nedeniyle kimlikleri henüz belirlenemeyen cenazeler, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bugün hayatını kaybedenlerin yakınları, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Yakınlardan DNA örnekleri alınırken, cenazelerden birinin Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Yüsra Seraç olduğu öğrenildi. Seraç'ın, 5 kişilik ailesiyle Diyarbakır'dan otobüse bindiği belirtildi. Yangın sırasında baba Mesut Seraç'ın eşi ve 2 çocuğunu otobüsten yaralı olarak çıkardığı, ancak kızı Yüsra Seraç'ı kurtaramadığı öğrenildi. Kazada yaralanan Mesut Seraç, hastaneden taburcu olduktan sonra Adli Tıp Kurumu'na gelerek DNA örneği verdi. Hayatını kaybeden diğer kişinin ise 54 yaşında bir kadın olduğu, eşinin de DNA örneği vermek için Adli Tıp Kurumu'na geldiği öğrenildi. DNA eşleşmelerinin ardından cenazelerin ailelerine teslim edileceği belirtildi.

Eyüpsultan dan kahreden haber geldi! Kahraman babanın acı günü: "Herkesi kurtardı, kendi kızı yandı..." 1

‘HERKESİ KURTARDI, KIZI MAALESEF YANDI’

Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yapan Yüsra Seraç'ın yakını Kasım Seraç, “Dün saat 7'de Diyarbakır'dan çıkmışlar. Elazığ üzeri geldiler. Saat 1'de falan telefon açtım, daha Bolu'daydılar. Ondan sonra saat 7-7.30 civarında böyle bir kaza şeyini duyduk. Acil gittik oraya. Otobüs kül olmuştu. Babasıyla konuştum, babası şu anda konuşamaz halde. 5-6 yolcuyu ayağından çekerek kurtarmış. Bunlar anne, baba ve 3 çocuk. İstanbul'da yaşıyorlar, annesi rahatsız olduğu için memlekete gitmişlerdi" dedi.

Eyüpsultan dan kahreden haber geldi! Kahraman babanın acı günü: "Herkesi kurtardı, kendi kızı yandı..." 2

'ŞOFÖRDE BİRAZ HIZ VAR'

Okulların açılması nedeniyle İstanbul'a döndüklerini belirten Seraç, “Bariyerlere çarpıyor. Görüntülerden gördüğüm kadarıyla bariyerlere çarpınca bir şeyler patlıyor orada, mazot mudur nedir bilmiyorum. İhmal var. Şoförde biraz hız da var” diye konuştu. Şoförün kazanın ardından kaçtığını söylediğini belirten Seraç, “Babasından duyduğuma göre şoför kaza yaptığı gibi kaçmış” dedi.

Eyüpsultan dan kahreden haber geldi! Kahraman babanın acı günü: "Herkesi kurtardı, kendi kızı yandı..." 3

'DEFALARCA CAMA VURMUŞLAR AÇILMAMIŞ'

Yangın sırasında yaşananları da anlatan Seraç, “Mesut Seraç, çocuklarının yanında başka çocuklar da varmış, onları kurtarmaya çalışmış. O esnada kapı açılmıyormuş. Defalarca cama vuruyorlar, camı açamıyorlar. Artık dışarıdan biri camı açınca içeri zaten duman dolmuş. Göz gözü görmüyormuş. Herkesi kurtardı, kızı maalesef yandı içeride” ifadelerini kullandı. Seraç, ailenin durumunun çok kötü olduğunu belirterek, “Şu anda durumları perişan. Konuşamaz haldeler. Hani ihmal olduğunu düşünüyorum. Cezaları neyse çeksinler” diye konuştu.

Eyüpsultan dan kahreden haber geldi! Kahraman babanın acı günü: "Herkesi kurtardı, kendi kızı yandı..." 4

‘BABA HALA KENDİNİ SUÇLUYOR’

Habip Dalgın ise "Mesut'un da dediği gibi şoför aşırı hızlı. Kaç saattir de arabayı sürmüş. Mola vermeden sürmüş, şoför değiştirmeden. Yani bir aile yok oldu. Babası zaten toparlanamaz daha. Baba 6-7 kişiyi kurtardı, hala kendini suçluyor, ‘Kızımı kurtaramadım’ diyor" dedi.

Eyüpsultan dan kahreden haber geldi! Kahraman babanın acı günü: "Herkesi kurtardı, kendi kızı yandı..." 5

Eyüpsultan dan kahreden haber geldi! Kahraman babanın acı günü: "Herkesi kurtardı, kendi kızı yandı..." 6


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu kaza
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