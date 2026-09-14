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Aksaray’da belgesiz avcının tüfeğine el kondu

Aksaray’da avcılık belgesi bulunmadan avlandığı belirlenen şahsın av tüfeğine el konuldu.

Aksaray’da belgesiz avcının tüfeğine el kondu

Aksaray’da yaban hayatının korunmasına yönelik denetimler sürdürülürken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde avcılık belgesi olmadan avlandığı tespit edilen 1 kişi hakkında 4925 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Ekipler tarafından tespit edilen ihlalin ardından şahıs hakkında gerekli yasal süreç başlatılırken şahsın kullanmış olduğu av tüfeğine de el konuldu. Söz konusu tüfeğin, yürütülen yasal işlemler kapsamında mülkiyetinin kamuya geçirilmesi amacıyla muhafaza altında tutulduğu bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin, kaçak ve belgesiz avcılığın önlenmesi, yaban hayvanlarının korunması ve avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla denetimlerini sürdüreceği belirtildi. Yetkililer, avcıların avlanma faaliyetleri sırasında gerekli belge ve izinlere sahip olmaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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