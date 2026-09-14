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Kırşehir'de film gibi kaçakçılık! Kapsül kapsül yutmuş: Midesinden 1 kilo zehir çıktı

Kırşehir’de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu maddeleri kapsüller halinde yutarak vücudunda taşıdığı belirlenen bir şüpheli yakalandı. İşte detaylar...

Kırşehir'de film gibi kaçakçılık! Kapsül kapsül yutmuş: Midesinden 1 kilo zehir çıktı

Kırşehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu maddeleri kapsüller halinde yutarak vücudunda taşıdığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Şüphelinin yapılan iç beden muayenesinin ardından doğal yollarla çıkartılan kapsüllerden 1 kilo 159 gram madde ile 9 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Kırşehir de film gibi kaçakçılık! Kapsül kapsül yutmuş: Midesinden 1 kilo zehir çıktı 1

MİDESİNDEN KAPSÜL ÇIKARILDI

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmada A.M.'yi yakaladı.

Kırşehir de film gibi kaçakçılık! Kapsül kapsül yutmuş: Midesinden 1 kilo zehir çıktı 2

Şüphelinin uyuşturucu maddeleri kapsüller halinde yutarak vücudunda taşıdığı tespit edildi. Şüpheliye yapılan iç beden muayenesinde belirlenen kapsüllerin doğal yollarla vücuttan çıkarılması sağlandı.

Yapılan incelemede 139 kapsül içerisinde toplam 1 kilo 159 gram madde, 1 kapsül içerisinde ise 9 gram afyon sakızı bulundu.

Kırşehir de film gibi kaçakçılık! Kapsül kapsül yutmuş: Midesinden 1 kilo zehir çıktı 3

Gözaltına alınan şüpheli A.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırşehir de film gibi kaçakçılık! Kapsül kapsül yutmuş: Midesinden 1 kilo zehir çıktı 4
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Mide‎ uyuşturucu operasyonu
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