Stanley termoslarda Şehre Dönüş indirimleri bugün bitiyor!

Bir termos sadece sıcak ya da soğuk tutmakla değil; dayanıklılığı, kullanım ömrü ve performansıyla fark yaratır. Stanley ise paslanmaz çelik yapısı, çift vakumlu yalıtımı ve uzun yıllar güvenle kullanabileceğiniz tasarımıyla bu beklentilerin tamamını fazlasıyla karşılar. Şehre Dönüş avantajları sona ermeden farklı ihtiyaçlara hitap eden bu ikonik modelleri sepetinize eklemek için acele edin!
Sabah kahvesiz uyanamam diyenler ya da doğada sıcak çay keyfi yapmak isteyenler için çok iyi bir seçenek olan Stanley Adventure To-Go, günlük yaşamda veya hafta sonu kaçamaklarında çantaya atıp çıkmalık bir termos! Hafif ve kompakt tasarımlı termos, paslanmaz çelik yapısı sayesinde içeceğinizi 25 saat sıcak, 27 saat soğuk ve 5 gün buz gibi tutuyor. Geniş ağzıyla hem doldurması hem temizlemesi basit olan termosun kapağının fincan olarak kullanılabilmesi ise pratiklik yaratıyor.
Kullanıcılar ne diyor?
Pipetli ve üç aşamalı çevrilebilir kapağı ile hem pratik hem de sızdırmazlık sunan Stanley Quencher termos bardak ile içecekleriniz 11 saat soğuk 48 saat ise buzlu kalıyor. 1,18 litre kapasitesi ve çift duvarlı vakumlu yalıtımı ile içeceklerinizi saatlerce 7 saat de sıcak tutabilen termos, BPA içermeyen geri dönüştürülmüş çelik yapısıyla çevre dostu ve dayanıklı bir ürün. Aynı zamanda araba bardaklıkları ile de uyumlu olan termos, her an yanınızda taşıyabileceğiniz kullanışlı bir eşya.
Kullanıcılar ne diyor?
Günlük tempoda sabah kahvenizi saatlerce sıcak tutan bir termos arıyorsanız Stanley’nin klasik vakumlu termosu tam size göre! 40 saat soğuk, 45 saat sıcak, 192 saat buz gibi koruma sağlayan yapısıyla bu model, ofis masasından kamp masasına kadar her yerde işinizi görür.Yalıtımlı kapağıyla bir yandan içeceğinizi korurken diğer yandan fincan olarak kullanılabilen termos, hem sağlam hem pratik hem de bulaşık makinesinde yıkanabilir! Üstelik, sızdırmaz yapısıyla çantaya atıp gönül rahatlığıyla taşıyabilirsiniz.
Kullanıcılar ne diyor?
Gün boyunca yanınızda taşınabilecek, pratik ve dayanıklı bir su şişesi olan Stanley Flip Straw 2.0, içeceklerinizi buz eklediğinizde 2 gün boyunca, normal şekilde ise 10 saat boyunca soğuk tutar. Sızdırmaz tasarımı ve hafif sapıyla çantanıza veya elinize kolayca taşınabilir, hareket halindeyken suyunuzu güvenle taşımanızı sağlar. Ayrıca bulaşık makinesinde yıkanabilen üç ayrı parçaya ayrılabilir yapısıyla da temizlik sorununu ortadan kaldırır.
Kullanıcılar ne diyor?
Günün koşturmacasında kahvesini yanında taşımayı sevenler için Stanley Cafe To-Go tam bir kurtarıcı. İki parçalı, sızdırmaz kapağı sayesinde isterseniz buz da atın, içeceğiniz 5 saat sıcak, 6 saat soğuk ve 32 saate kadar buz gibi tutar. Sapı sayesinde elde taşımak çok rahat; ister işe giderken ister yürüyüşe çıkarken hemen çantadan çıkarıp yudumlayabilirsiniz. Eve döndüğünüzde ise tek yapmanız gereken bulaşık makinesine bırakmak, ya da üç parçalı yapısıyla elde kolayca temizlemek.
Kullanıcılar ne diyor?
Ofiste, yürüyüşte ya da çantanızda hep yer açmak isteyeceğiniz şık bir alternatif olan Stanley All Day Slim, ince tasarımıyla az yer kaplar ama performanstan ödün vermez. Çevre dostu olmasının yanında işlevselliğiyle de dikkat çeken termosun iki farklı kapağı sayesinde içmesi kadar temizlemesi de çok kolay. Üstelik, sızdırmaz yapısı ve bardak tutucularına uyumuyla da gün boyu güvenle kullanabilirsiniz.
Kullanıcılar ne diyor?
Yazın buz gibi içecek keyfi yapmak isteyenlerin vazgeçilmezi olan Stanley Adventure bardak, içecekleri 4 saate kadar soğuk, sıcak içecekleri ise 45 dakikaya kadar sıcak tutuyor. Hafif ve sağlam paslanmaz çelikten üretilmiş olmasıyla kamp, piknik ya da sahil keyfi yaparken yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz ürün, istiflenebilir özelliği sayesinde de yer kaplamıyor ve bulaşık makinesinde kolayca yıkanabiliyor.
Kullanıcılar ne diyor?
Ders aralarında ya da işte mola verdiğinizde kahvenizi sıcak bulmak için kompakt bir çözüm arıyorsanız Stanley'nin bu termos bardağı tam size göre. Çift duvarlı vakum izolasyonuyla içeceğinizi 1,5 saat sıcak, 3 saat soğuk koruyor; içine buz koyduğunuzda ise tam 15 saate kadar içeceklerinizin keyfini çıkarabiliyorsunuz. Dökülme yapmayan kapağıyla çantanızda güvenle taşırken çoğu kahve makinesine sığan ölçüsüyle sorunsuzca doldurabileceğiniz termos bardak, küçük ama çok işlevsel bir yardımcı!
Kullanıcılar ne diyor?
Özel inceltilmiş çelik teknolojisi sayesinde standart çelik şişelere kıyasla yaklaşık %33 daha hafif olan Stanley termos, kapağı çevirerek kolayca açılır (Twist Flip) ve içeceğinizin akış hızını kontrol etmenizi sağlayan Flow Steady mekanizmasına sahiptir. Kapak tam kapalı konumdayken çantanızda ters dönse bile sızdırma yapmaz ve soğuk içeceklerinizi 12 saat, 3 gün buz gibi tutar. %90 geri dönüştürülmüş 18/8 paslanmaz çelikten üretilen BPA içermeyen termosun gövdesindeki girintili tutuş alanı ve entegre paslanmaz çelik taşıma halkası kolayca taşımanıza yardımcı olur.
Kullanıcılar ne diyor?
Plaj günlerinden uzun antrenmanlara, hatta yolculuk maceralarına kadar her aktivite için mükemmel bir seçim olan IceFlow Flip Straw Jug, yerleşik katlanabilir pipetiyle temiz ve pratik bir içim sunar. Çift katmanlı vakum yalıtımı, içeceklerinizi 20 saat soğuk, 4 gün buzlu tutan termosu taşıması kolay dayanıklı sapı ve entegre askı kancasıyla da ihtiyaç duyduğunuz her yere kolayca götürebilirsiniz.
Kullanıcılar ne diyor?
Bu içerik 14 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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