Stanley termoslarda Şehre Dönüş indirimleri bugün bitiyor!

Bir termos sadece sıcak ya da soğuk tutmakla değil; dayanıklılığı, kullanım ömrü ve performansıyla fark yaratır. Stanley ise paslanmaz çelik yapısı, çift vakumlu yalıtımı ve uzun yıllar güvenle kullanabileceğiniz tasarımıyla bu beklentilerin tamamını fazlasıyla karşılar. Şehre Dönüş avantajları sona ermeden farklı ihtiyaçlara hitap eden bu ikonik modelleri sepetinize eklemek için acele edin!

1. Stanley The Adventure To-Go Bottle (1 l)

Sabah kahvesiz uyanamam diyenler ya da doğada sıcak çay keyfi yapmak isteyenler için çok iyi bir seçenek olan Stanley Adventure To-Go, günlük yaşamda veya hafta sonu kaçamaklarında çantaya atıp çıkmalık bir termos! Hafif ve kompakt tasarımlı termos, paslanmaz çelik yapısı sayesinde içeceğinizi 25 saat sıcak, 27 saat soğuk ve 5 gün buz gibi tutuyor. Geniş ağzıyla hem doldurması hem temizlemesi basit olan termosun kapağının fincan olarak kullanılabilmesi ise pratiklik yaratıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürünü deneyip o şekilde yorum yapmak istedim. Kaynamış suyu koyduktan 24 saat sonra kontrol ettiğimde hala içindeki su çok sıcaktı, elimi 2-3 saniyeden fazla tutamadım. 40 saat sonra tekrar kontrol ettiğimde ılık bir şekilde olduğunu gördüm. Bundan fazla yalıtıma da zaten gerek yok, fazlasıyla işinizi görecektir.”

“Stanley'nin sıkı bir hayranıyım ve koleksiyonuma eklenen bu son ürün beni hayal kırıklığına uğratmadı. Söz verdiği gibi çayımı 24 saatten fazla sıcak tutuyor. Çok sağlam bir yapı kalitesine sahip -bu termosun benden daha uzun süre dayanacağı hissine kapıldım-. Çok ağır değil, ormanda yürüyüşler için ideal.”

2. Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak (1,18 l)

Pipetli ve üç aşamalı çevrilebilir kapağı ile hem pratik hem de sızdırmazlık sunan Stanley Quencher termos bardak ile içecekleriniz 11 saat soğuk 48 saat ise buzlu kalıyor. 1,18 litre kapasitesi ve çift duvarlı vakumlu yalıtımı ile içeceklerinizi saatlerce 7 saat de sıcak tutabilen termos, BPA içermeyen geri dönüştürülmüş çelik yapısıyla çevre dostu ve dayanıklı bir ürün. Aynı zamanda araba bardaklıkları ile de uyumlu olan termos, her an yanınızda taşıyabileceğiniz kullanışlı bir eşya.

Kullanıcılar ne diyor?

"Dört dörtlük kalite. Boyutu büyük ama bir o kadar hafif... Sahilde soğuk içecek sevenler düşünmeden alabilir... Altındaki barkod numarasıyla ürünün garanti kaydını yaptırmayı unutmayın."

"Soğuk içeceklerle kullandım. Arabada sıcakta bırakmama rağmen ısınma olmadı. Bu konuda çok başarılı. Araba bardaklığına çok iyi oturuyor. "

3. Stanley Klasik Legendary Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos (1,9 l)

Günlük tempoda sabah kahvenizi saatlerce sıcak tutan bir termos arıyorsanız Stanley’nin klasik vakumlu termosu tam size göre! 40 saat soğuk, 45 saat sıcak, 192 saat buz gibi koruma sağlayan yapısıyla bu model, ofis masasından kamp masasına kadar her yerde işinizi görür.Yalıtımlı kapağıyla bir yandan içeceğinizi korurken diğer yandan fincan olarak kullanılabilen termos, hem sağlam hem pratik hem de bulaşık makinesinde yıkanabilir! Üstelik, sızdırmaz yapısıyla çantaya atıp gönül rahatlığıyla taşıyabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Tertemiz, barkodlu, sağlam ürün. Stanley’i anlatmaya gerek duymuyorum. İnternette en ucuz bulabildiğim burasıydı. Aldığınız zaman Stanley’in sitesinden barkodu girerek ürün kaydı yaptırmayı unutmayın ki ömür boyu garantiden faydalanın."

"48 saat sonra bile hala el değmeyecek sıcaklıktaydı.. Tereddütsüz tavsiye ederim."

4. Stanley IceFlow Aerolight Flip Straw 2.0 Pipetli Su Şişesi (0,7 l)

Gün boyunca yanınızda taşınabilecek, pratik ve dayanıklı bir su şişesi olan Stanley Flip Straw 2.0, içeceklerinizi buz eklediğinizde 2 gün boyunca, normal şekilde ise 10 saat boyunca soğuk tutar. Sızdırmaz tasarımı ve hafif sapıyla çantanıza veya elinize kolayca taşınabilir, hareket halindeyken suyunuzu güvenle taşımanızı sağlar. Ayrıca bulaşık makinesinde yıkanabilen üç ayrı parçaya ayrılabilir yapısıyla da temizlik sorununu ortadan kaldırır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Müthiş bir termos. Buzlu içecekler için birebir. Hafif malzemeden yapılmış ve pipet var bu çok önemli, içinde de pipet olduğunu bilmiyordum. Buzlar ağza doluşmuyor ve termosun dibinde ki kalan içeceği çok daha rahat içiyorsunuz. İçeceğinizi ve buzunuzu termosa koyuyorsunuz sonra üstteki pipeti de kaldırıyorsunuz saatlerce rahat rahat içeceğinizi yudumlayarak içiyorsunuz. Alın rahatınıza bakın. Kesinlikle tavsiye edilir."

"Kızım için almıştım. Boyutu ideal, okul çantasının yanına sığıyor. Denemek için 2 gün içinde su bıraktım 2 günün sonunda suyun tadı ve kokusunda herhangi bir değişiklik olmadı hala tazeydi. Soğukluğu bir gün boyunca muhafaza edebiliyor."

5. Stanley Cafe To-Go Travel Mug Termos Bardak (0,47 l)

Günün koşturmacasında kahvesini yanında taşımayı sevenler için Stanley Cafe To-Go tam bir kurtarıcı. İki parçalı, sızdırmaz kapağı sayesinde isterseniz buz da atın, içeceğiniz 5 saat sıcak, 6 saat soğuk ve 32 saate kadar buz gibi tutar. Sapı sayesinde elde taşımak çok rahat; ister işe giderken ister yürüyüşe çıkarken hemen çantadan çıkarıp yudumlayabilirsiniz. Eve döndüğünüzde ise tek yapmanız gereken bulaşık makinesine bırakmak, ya da üç parçalı yapısıyla elde kolayca temizlemek.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün kalliteli, tasarım olarak çok iyi, temizlenmesi çok kolay, basit ve kullanışlı."

"Kupa güzel, çok iyi üretilmiş ve gerçekten sızdırmaz! Sırt çantamda taşıyorum ve herhangi bir sorun yaşamadım. Gerçekten içeceğin sıcaklığını saatlerce korur."

6. Stanley The All Day Slim Soğuk Su Şişesi Termosu (0,60 l)

Ofiste, yürüyüşte ya da çantanızda hep yer açmak isteyeceğiniz şık bir alternatif olan Stanley All Day Slim, ince tasarımıyla az yer kaplar ama performanstan ödün vermez. Çevre dostu olmasının yanında işlevselliğiyle de dikkat çeken termosun iki farklı kapağı sayesinde içmesi kadar temizlemesi de çok kolay. Üstelik, sızdırmaz yapısı ve bardak tutucularına uyumuyla da gün boyu güvenle kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Parçaları kolay ayrılabildiği için temizlemesi çok kolay. Hacim olarak da yeterli. Şişenin kendi ağırlığı ideal. Sürekli yanıma aldığım bir ürün oldu.”

"Suyu serin tutuyor ve içimi rahat. Elde tutması, taşıması kolay. Sızdırmıyor. 600 ml çok su tüketenler için az olabilir ama rahat kullanım ve taşıma için ideal boy. Bittikçe dolduruyorum. Görünüşü muhteşem, kalite hissi çok yüksek. Teşekkürler Stanley ve teşekkürler Amazon.”

7. Stanley Adventure Vakumlu Soğuk İçecek Bardağı (0,47 l)

Yazın buz gibi içecek keyfi yapmak isteyenlerin vazgeçilmezi olan Stanley Adventure bardak, içecekleri 4 saate kadar soğuk, sıcak içecekleri ise 45 dakikaya kadar sıcak tutuyor. Hafif ve sağlam paslanmaz çelikten üretilmiş olmasıyla kamp, piknik ya da sahil keyfi yaparken yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz ürün, istiflenebilir özelliği sayesinde de yer kaplamıyor ve bulaşık makinesinde kolayca yıkanabiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Boyut olarak ideal, "Ya kapağı olmayan şey nasıl soğuk tutar?" diyebilirsiniz ama tutuyor gerçekten, sahilde, piknikte ve kampta soğuk soğuk içmek için ideal.”

“Kesinlikle sıcak veya soğuk tutma süresini hatırı sayılır bir süre fark ettiriyor. Ben genelde sıcak içecekler için aldım. Eve de aldım arabaya da. İyi ki almışım.”

8. Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Termos Bardak (0,35 l)

Ders aralarında ya da işte mola verdiğinizde kahvenizi sıcak bulmak için kompakt bir çözüm arıyorsanız Stanley'nin bu termos bardağı tam size göre. Çift duvarlı vakum izolasyonuyla içeceğinizi 1,5 saat sıcak, 3 saat soğuk koruyor; içine buz koyduğunuzda ise tam 15 saate kadar içeceklerinizin keyfini çıkarabiliyorsunuz. Dökülme yapmayan kapağıyla çantanızda güvenle taşırken çoğu kahve makinesine sığan ölçüsüyle sorunsuzca doldurabileceğiniz termos bardak, küçük ama çok işlevsel bir yardımcı!

Kullanıcılar ne diyor?

“Sıcak bir içecek koyduğun zaman sıcak soğuk bir içecek koyduğunda soğuk olarak uzun süre koruyor. Benim gibi ofiste elinizde kocaman termos ile gezmek istemeyenler için ideal bir ürün."

"Üründe sevmediğim hiçbir yan yok diyebilirim. Adeta müthiş bir ürün. İçine her türlü sıvıyı koyuyorum ve uzun süre sıcak ve soğuk tutabiliyor. Bir tane de iş yerime satın aldım. Ofiste çalışıyorum ve her çaya kalktığımda biri ayakta görüyor, bir şey sormak için çağırıyordu, bir gidiyordum yerime, çayım soğumuş. Artık böyle bir şey söz konusu değil."

9. Stanley The IceFlow Twist & Flip Termos (0,47 l)

Özel inceltilmiş çelik teknolojisi sayesinde standart çelik şişelere kıyasla yaklaşık %33 daha hafif olan Stanley termos, kapağı çevirerek kolayca açılır (Twist Flip) ve içeceğinizin akış hızını kontrol etmenizi sağlayan Flow Steady mekanizmasına sahiptir. Kapak tam kapalı konumdayken çantanızda ters dönse bile sızdırma yapmaz ve soğuk içeceklerinizi 12 saat, 3 gün buz gibi tutar. %90 geri dönüştürülmüş 18/8 paslanmaz çelikten üretilen BPA içermeyen termosun gövdesindeki girintili tutuş alanı ve entegre paslanmaz çelik taşıma halkası kolayca taşımanıza yardımcı olur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kullanımı pratik beğendim."

"4-5 adet buz koydum test etmek için 25-27 saat sonra baktım yarım buz kalmıştı içinde. 40 saat buz olarak tutar derken yaklaşık olarak demek istemişler sanırım. Oda sıcaklığında da test ettim. Soğukluk oranı vaad edilen zaman olarak çok yakın diyebilirim. İşlevsel ve sağlam ürün. 2-3 günlük kamplar ve plaj aktiviteleri için ideal."

10. Stanley The Ice Flow Flip Straw 2.0 Su Termosu (1,9 l)

Plaj günlerinden uzun antrenmanlara, hatta yolculuk maceralarına kadar her aktivite için mükemmel bir seçim olan IceFlow Flip Straw Jug, yerleşik katlanabilir pipetiyle temiz ve pratik bir içim sunar. Çift katmanlı vakum yalıtımı, içeceklerinizi 20 saat soğuk, 4 gün buzlu tutan termosu taşıması kolay dayanıklı sapı ve entegre askı kancasıyla da ihtiyaç duyduğunuz her yere kolayca götürebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün gerçekten mükemmel, aldığımdan beri fazla fazla su içiyorum, akıtma gibi bir problemi yok. Çok büyük fakat soğuğu çok iyi koruyor, pipetli olduğu için sıcak konulmuyor, içerken tek elle tutuşu zor sporda çok işlevli."

"Çok güzel, damacana gibi. Tek elle içilmez ama günlük ihtiyacı koyup, akşama kadar azar azar yanıbaşınızda bulundurmak ve tüketmek ya da uzun bir süre için yanınızda depolamak ve kullanmak için uygun."

Bu içerik 14 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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