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Büşra bebeğin annesi başka babası başka konuşuyor! Korkunç iddiaya yanıt geldi

Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin akıbeti Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. Annesi, bebeğin satıldığını iddia ederek kan dondurmuştu. Babasından iddiaya yanıt geldi.

Büşra bebeğin annesi başka babası başka konuşuyor! Korkunç iddiaya yanıt geldi

Sivas’ın Divriği ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan ve para karşılığı satıldığı öne sürülen 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında anne Elif Balıkçı'nın (27) 'satıldı' iddiasına karşın, baba Yusuf Balıkçı, bebeğin kaybolduğuna yönelik ifadesinde direndiği belirtildi. Kara yolları üzerindeki kameralar incelemeye alınırken, kayıp bebeğin izine henüz rastlanmadı.

Büşra bebeğin annesi başka babası başka konuşuyor! Korkunç iddiaya yanıt geldi 1

Olay, 10 Eylül'de Divriği ilçesi Göndüren köyünde meydana geldi. Diyarbakır'dan besicilik yapmak için geçici olarak köye gelen ailenin gelini Elif Balıkçı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 11 aylık bebeği Büşra'yı yaşadıkları çadırda bulamadığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, komando ve jandarma ekipleri; yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeğiyle geniş çaplı arama çalışması başlattı. 1 gün boyunca ekipler tarafından arazide arama tarama çalışmaları yapıldı.

ARAZİYE ELBİSELERİNİ BIRAKMIŞLAR

Büşra Balıkçı'yı yabani hayvanların götürmüş ihtimali de dikkate alınarak arama genişletildi. Arama çalışmaları sürerken, çadırdan yaklaşık 2 kilometre mesafede bebeğin bazı kıyafetleri bulundu. Ancak kıyafetlerde herhangi bir yırtık, hasar veya kan izi tespit edilmedi.

Büşra bebeğin annesi başka babası başka konuşuyor! Korkunç iddiaya yanıt geldi 2

ANNE-BABA VE 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bebeğin para karşılığı satıldığı veya kaçırılmış olması şüphesi üzerine anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı ve 4 kişiyi gözaltına aldı.

Büşra bebeğin annesi başka babası başka konuşuyor! Korkunç iddiaya yanıt geldi 3

ANNESİ: "BABASI SATTI"

Elif Balıkçı jandarmadaki ikinci ifadesinde, bebeğin eşi tarafından para karşılığı başkalarına verildiğini ve 'kayıp' iddiasının tamamen bir kurgu olduğunu itiraf etti.

Büşra bebeğin annesi başka babası başka konuşuyor! Korkunç iddiaya yanıt geldi 4

BABASI REDDETTİ

Gözaltındaki ifade işlemleri süren Yusuf Balıkçı ise annenin aksine hakkındaki suçlamaları reddederek, çocuğun kaybolduğu yönündeki ilk ifadesini tekrar etti.

Büşra bebeğin annesi başka babası başka konuşuyor! Korkunç iddiaya yanıt geldi 5

KAMERALAR İNCELEMEDE

Jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması ve Büşra bebeğin izine ulaşılması için bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tarıyor. Olayın gerçekleştiği gün, köyde düzenlenen bir yemek programı nedeniyle araç yoğunluğu oluştuğu, bu nedenle bölgeden geçen tüm araçların tespitine çalışıldığı bildirildi. Kameralar üzerindeki incelemeler titizlikle sürdürülürken, gözaltındaki 6 şüphelinin işlemlerinin ardından Divriği Adliyesi’ne sevk edilmeleri bekleniyor. Gözaltına alınanlar arasında, olay günü yaylada hayvanlara aşı yapan bir veteriner hekimin de bulunduğu ifade edildi.

Büşra bebeğin annesi başka babası başka konuşuyor! Korkunç iddiaya yanıt geldi 6

Öte yandan olayın yaşandığı yayla bölgesi, ekipler tarafından güvenlik çemberine alınırken, bölgeye giriş çıkışların yasaklandığı öğrenildi.

Büşra bebeğin annesi başka babası başka konuşuyor! Korkunç iddiaya yanıt geldi 7


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas bebek
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