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Polisten kaçtı, babası çağırınca geri geldi

Eskişehir’de, eliyle motosikletinin plakasını kapatarak kaçan ve babasının çağırmasıyle geri gelen motosiklet sürücünün aday sürücü belgesi iptal edilirken 200 bin TL idari para cezası kesildi.

Polisten kaçtı, babası çağırınca geri geldi

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi’nde denetim yapan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü sivil ekipleri, durumundan şüphelendiği motosikleti durdurmak istedi. Ekipleri gören motosiklet sürücü M.Y.Y., yolda U dönüşü yapıp sol eliyle plakayı kapatmaya çalışarak kaçmaya başladı. Ekiplerin araştırmasında plaka sahibi şahsın Huzur Mahallesi Şenoğlu Sokak üzerinde ikamet ettiğini tespit edildi. Adrese giden ekipler şahsın babası ile görüştü. Babasının çağırması sonrası sürücü motosikleti ile evine geldi. "Abi bağlarsın diye kaçtım" diyen sürücüye polis memuru, "Kaçınca daha çok bağlanıyor biliyorsun değil mi?" cevabını verdi. Şahsın gündüz saatlerinde de aracı ile kaza yaptığı öğrenildi. Şahsın aday sürücü belgesi iptal edilirken gerekli maddelerden 200 bin TL idari para cezası kesildi. Motosiklet ise 2 ay süreyle bağlandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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