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Muğla’da jandarma ekipleri 101 aranan şahsı yakaladı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen devriye ve denetimlerde 101 aranan şahıs yakalandı.

Muğla’da jandarma ekipleri 101 aranan şahsı yakaladı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 7-13 Eylül tarihleri arasında 3 bin 27 devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışmalarda 38 bin 591 şahıs ve 2 bin 935 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde, dolandırıcılık suçundan 10, hırsızlık suçundan 6, narkotik suçlarından 4, kaçakçılık suçlarından 4 ve diğer suçlardan 77 olmak üzere toplam 101 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan 101 şahıstan 25’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, hakkında yakalama kararı bulunan 14 şahıs yakalanırken, bunlardan 12’si tutuklandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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