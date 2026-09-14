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'Ailem Güvende' operasyonunda aranıyordu! Emre Tanış yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Emre Tanış yakalandı. Soruşturma dosyasında Tanış'ın erkek mağdurları para karşılığında erkek iş insanlarıyla buluşturduğu ve bu ilişkiler üzerinden kazanç sağladığının değerlendirildiği belirtildi.

'Ailem Güvende' operasyonunda aranıyordu! Emre Tanış yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Emre Tanış yakalandı.

Soruşturma dosyasında Tanış'ın erkek mağdurları para karşılığında erkek iş insanlarıyla buluşturduğu ve bu ilişkiler üzerinden kazanç sağladığının değerlendirildiği belirtildi.

Ailem Güvende operasyonunda aranıyordu! Emre Tanış yakalandı 1

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

"Ailem Güvende" operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Emre Tanış yakalandı. Soruşturma kapsamında Tanış'ın çok sayıda erkek mağduru para karşılığında erkek iş insanlarına pazarladığı ve bu ilişkilerden kazanç sağladığının belirlendiği öğrenildi.

Ailem Güvende operasyonunda aranıyordu! Emre Tanış yakalandı 2

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Tanış'ın LGBT aktivisti olduğu da dosyada yer alan bilgiler arasında bulunurken, söz konusu iddialar doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği belirtildi. Tanış'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
soruşturma
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