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ABD ilk kez doğruladı: “Uzayda silahlarımız var”

ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Troy Meink, Dünya yörüngesinde uzay kontrol silahlarının bulunduğunu açıkladı. Meink, ABD’nin uzayda saldırı kabiliyetine sahip olduğunu da ilk kez kamuoyuna doğruladı.

ABD ilk kez doğruladı: “Uzayda silahlarımız var”

ABD’den uzayda askeri güç dengelerini değiştirebilecek bir açıklama geldi. Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Troy Meink, uzun süredir varlığı tartışılan uzay silahlarının yörüngede konuşlandırıldığını ilk kez doğruladı.

CNN televizyonunun haberine göre, Meink, Maryland eyaletinde düzenlenen bir konferansta, ABD'nin uzun süredir varlığı tartışılan uzay silahlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Meink, değişen tehdit ortamına karşı hazırlıklarını artırmayı sürdürdüklerini savunarak, "İşte bu yüzden ABD'nin, yörüngede şu anda ortak kuvvetleri düşmanca eylemlere karşı savunabilecek kapasitede uzay kontrol silahları bulunuyor." dedi.

ABD ilk kez doğruladı: “Uzayda silahlarımız var” 1

Bu silahların "ABD kuvvetlerini savunmak için kullanılacağına" işaret eden Meink, "Sadece havada değil, uzayda da üstünlüğümüzü korumamız son derece önemli. Bu nedenle tehdit edildiğimizde başa çıkabilmemiz için adımlar atmak zorunda kaldık." diye konuştu.

Troy Meink, silahlar hakkında ve ne zaman konuşlandırıldıklarına dair detay vermeyi reddetti.

Öte yandan, Meink, Çin'i ve Rusya'yı uzayda askeri kabiliyet geliştirmeyi amaçlamakla suçlayan ABD'nin, uzayda saldırı kapasitesi olduğunu böylece ilk kez doğrulamış oldu.

ABD ilk kez doğruladı: “Uzayda silahlarımız var” 2

Washington Post gazetesine konuşan bir ABD'li yetkili de uzay saldırı kabiliyetlerinin, ABD birliklerinin veya uydularının hedef alınması halinde "düşman uydularının etkisiz hale getirilmesini içerebileceğini" söyledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uzay silah abd
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