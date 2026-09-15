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Ünlü sanayicinin sevgilisi gözaltına alındı! Eski kare yeniden gündem oldu

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Türkiye'nin tanınan sanayicilerinden Behruz Vatandost'un sevgilisi Aliye Nilperi Vatandost da gözaltına alındı. Vatandost daha önce çekilen bir fotoğraf nedeniyle uzun süre gündem olmuştu.

Ünlü sanayicinin sevgilisi gözaltına alındı! Eski kare yeniden gündem oldu
Ufuk Dağ

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında dikkat çeken bir isim daha gözaltına alındı. Aliye Nilperi Vatandost'un emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Ünlü sanayicinin sevgilisi gözaltına alındı! Eski kare yeniden gündem oldu 1

Vatandost'un adı yalnızca yürütülen soruşturmayla değil, geçmişte kamuoyuna yansıyan bağlantıları ve açıklamalarıyla da gündeme gelmişti. Halk TV'de yer alan habere göre, Vatandost'un 2019 yılında eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu ve Naci Şerifi Zindaşti ile aynı masada bulunduğu bir fotoğrafı da ortaya çıktı.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Aliye Nilperi Vatandost'un, Türkiye'nin tanınmış sanayicilerinden Behruz Vatandost ile birliktelik yaşadığı belirtildi. Kaynak habere göre ikili resmi olarak evli değil. Aliye Nilperi Vatandost'un daha önce Uzun olan soyadını, birlikteliğinin ardından değiştirerek Vatandost soyadını aldığı aktarıldı.

Ünlü sanayicinin sevgilisi gözaltına alındı! Eski kare yeniden gündem oldu 2

BURHAN KUZU VE ZİNDAŞTİ İLE AYNI MASADA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Aliye Nilperi Vatandost'un adı daha önce de 2019 yılında İstanbul'da çekilen dikkat çekici bir fotoğrafla kamuoyunun gündemine gelmişti.

İstanbul'daki lüks bir restoranda çekildiği belirtilen fotoğrafta, eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu ile İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti aynı masada yer alıyordu. Fotoğraftaki kişiler arasında Aliye Nilperi Vatandost'un da bulunduğu görülmüştü.

Söz konusu kare, Zindaşti ile Kuzu arasındaki ilişkiye yönelik tartışmaların kamuoyunda yoğun şekilde gündeme geldiği dönemde de dikkat çekmişti.

Ünlü sanayicinin sevgilisi gözaltına alındı! Eski kare yeniden gündem oldu 3

“ZİNDAŞTİ VE BURHAN HOCAYI BEN TANIŞTIRDIM”

Vatandost, o dönem yaptığı açıklamada süreci şu sözlerle anlatmıştı:

“Bir iddia da benim uyuşturucu baronuyla iş yaptığım, Burhan hocanın bu kişiyi serbest bıraktırdığı. Bu Naci Şerifi Zindaşti'yi hiç kimse yazmazken evet ben tanıştım. Bu şahsın ülkemize yatırım yapacağını düşündüğüm için Burhan hoca ile tanıştırdım. Daha sonra bu adamın yasa dışı işlerinin olduğunu öğrendikten sonra görüşmeyi kestim. Bu şahıs ondan sonra beni tehdit etmeye başladı. Ve ilk, her şeyden önce bu kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunan benim. İfade tutanağı da burada. Tehdit ve şantaj olayından sonra benim patronumun evine de saldırdılar. Kurşunla evi taradılar, ondan sonra ben gidip şikayet dilekçesinde bulundum.”

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı uyuşturucu
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