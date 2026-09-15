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Rüşvet soruşturmasında yeni gelişme! 2 şube müdürü, 1 komiser tutuklandı

Antalya’daki rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Söz konusu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şube müdürü, 1 komiser ve avukat dahil 6 kişi tutuklandı.

Rüşvet soruşturmasında yeni gelişme! 2 şube müdürü, 1 komiser tutuklandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddialarına ilişkin başlatılan geniş çaplı çalışmada 11 Eylül tarihinde, çeşitli suç kayıtları bulunduğu belirtilen avukat R.K. ile aynı avukatlık bürosunda çalışan İ.Ü. gözaltına alındı. İ.Ü.’ye ait dijital materyaller üzerinde gerçekleştirilen ön incelemede, avukat R.K. tarafından aktarıldığı tespit edilen bazı verilere ulaşıldı.

ARALARINDA 2 ŞUBE MÜDÜRÜ, 1 KOMİSER DE VAR

İncelemelerde, eski Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü O.U., eşi N.U., eski Koruma Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü E.D.E., eski Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amiri M.A, avukat R.K, avukatlık ofisi çalışanı İ.Ü, O.U. ve R.K. ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen serbest meslek sahibi S.G. önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Rüşvet soruşturmasında yeni gelişme! 2 şube müdürü, 1 komiser tutuklandı 1

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan emniyet mensupları O.U., E.D.E. ve M.A’nın görev yerleri değiştirildikten sonra açığa alınırken, toplam 6 kişi dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya emniyet rüşvet operasyonu
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