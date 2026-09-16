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Görüntüler Mekke'den! Kutsal topraklarda İHA paniği...

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Doğukan Akbayır

Suudi Arabistan, Mekke hava sahasına girmeye çalışan bir İHA'yı engelledi. Kutsal topraklara yöneltilen bu saldırı Suudi Arabistan Kraliyet Hava Savunma Güçleri tarafından engellenirken saldırının faili olduğu düşünülen Husilerden de açıklama geldi.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, dün saat 18.50 sularında Suudi Arabistan Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin, Husiler tarafından fırlatılan bir İHA'yı Mekke’deki yasaklı hava sahasına girmeden önce tespit ettiğini belirtti. Maliki, söz konusu İHA'nın Mekke şehrinin güneyinde engellendiğini ve imha edildiğini bildirdi.

Görüntüler Mekke den! Kutsal topraklarda İHA paniği... 1

Tuğgeneral Maliki'nin açıklaması şu şekilde:

"Bu düşmanca ve terörist girişim, 27 Temmuz 2017'deki balistik füze saldırısının ardından Mekke-i Mükerreme'yi hedef almaya yönelik ikinci girişimdir. Vahyin indiği, risaletim diyarı ve dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca Müslümanın sevgilisi olan kutsal toprakları hedef alma girişiminde bulunmak utanç verici bir eylemdir. Milyonlarca Müslümanın duygularını kasıtlı olarak kışkırtmaya yönelik bu eylem, terörist Husilerin ihlallerle dolu kara sicilinde yeni bir utanç lekesi olarak kalacaktır."

Görüntüler Mekke den! Kutsal topraklarda İHA paniği... 2

Hac ve umre ziyaretçilerinin güvenliğinin "kırmızı çizgi" olduğunu vurgulayan Maliki, "Koalisyon Güçleri Komutanlığı, Husilerin bu düşmanca ve terörist davranışlarına karşı gerekli ve caydırıcı tüm tedbirleri almakta tereddüt etmeyecektir." ifadesini kullandı.

Görüntüler Mekke den! Kutsal topraklarda İHA paniği... 3

HUSİLERDEN YALANLAMA

Husiler, dün, Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan’daki kutsal mekanların Yemen kaynaklı bir tehdidin hedefi olduğu yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Husilere ait Al Masirah televizyonunun haberine göre, Husilerin kontrolündeki Sana’daki askeri bir kaynak, Mekke’ye yönelik Yemen kaynaklı herhangi bir tehdit bulunmadığını belirtmişti.

Görüntüler Mekke den! Kutsal topraklarda İHA paniği... 4

Kaynak, Mekke ve kutsal mekanların hedef alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan
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