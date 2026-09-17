HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav'la ilgili çarpıcı iddia: "O olaydan sonra diziyi bırakmak zorunda kaldı"

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gündeme 'Kurtlar Vadisi' dizisiyle ilgili iddiaların yankıları sürüyor. Gazeteci Aytunç Erkin, katıldığı canlı yayın programında dizinin yönetmeni Osman Sınav’ın Kurtlar Vadisi döneminde baskıyla karşı karşıya kaldığını ileri sürerek "Osman Sınav'ın ofisinin camları indirildi. Geri çekilmek zorunda kaldı." dedi.

Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav'la ilgili çarpıcı iddia: "O olaydan sonra diziyi bırakmak zorunda kaldı"

Kurtlar Vadisi senaristlerinin Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade vermesinin ardından dizinin geçmişine ilişkin yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. tv100 yayınında konuşan gazeteci Aytunç Erkin, Osman Sınav’ın Kurtlar Vadisi döneminde baskıyla karşı karşıya kaldığını ileri sürerek "Osman Sınav'ın ofisinin camları indirildi. Geri çekilmek zorunda kaldı." dedi.

Kurtlar Vadisi nin yönetmeni Osman Sınav la ilgili çarpıcı iddia: "O olaydan sonra diziyi bırakmak zorunda kaldı" 1
Yönetmen Osman Sınav

YÖNETMEN OSMAN SINAV'LA İLGİLİ ÇARPICI İDDİA

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi’nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan 14 Eylül’de Silivri Adliyesi’nde “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi.

Soruşturmanın ardından özellikle Kurtlar Vadisi’nin ilk yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav’ın diziden ayrılışına ilişkin çeşitli iddialar da yeniden gündeme geldi.

Kurtlar Vadisi nin yönetmeni Osman Sınav la ilgili çarpıcı iddia: "O olaydan sonra diziyi bırakmak zorunda kaldı" 2

“KURTLAR VADİSİ’Nİ BIRAKSIN DİYE SİNEGRAF’IN CAMI ÇERÇEVESİ İNDİRİLDİ”

tv100 yayınında önemli değerlendirmelerde gazeteci Aytunç Erkin de Osman Sınav’ın o dönem yaşadıklarına ilişkin yeni iddiaları gündeme getirdi.

Erkin, Sınav’ın şirketi Sinegraf’ın bulunduğu ofisin bir gece yarısı saldırıya uğradığını ve camlarının indirildiğini ileri sürdü. Erkin, " Osman Sınav yaşarken, Sinegraf’ın camı çerçevesi bir gece yarısı indiriliyor. Kurtlar Vadisi’ni bıraksın diye. Osman Sınav’ın da geri çekildiği belirtiliyor" dedi.

Kurtlar Vadisi nin yönetmeni Osman Sınav la ilgili çarpıcı iddia: "O olaydan sonra diziyi bırakmak zorunda kaldı" 3


Kaşif Kozinoğlu

EKREM DUMANLI İDDİASI DA GÜNDEME GELDİ

Erkin, yayında ayrıca Ekrem Dumanlı’nın Kaşif Kozinoğlu üzerinden Kurtlar Vadisi’ne yönelik eleştirel bir ifade kullandığını öne sürdü.

Erkin konuyla ilgili, "Taraf Gazetesi’nde Ekrem Dumanlı, ‘Sizin Kaşif’inizden kahraman çıkmaz’ diye yazdı. Kurtlar Vadisi Pusu’yu çeken Pana Filmi, Ekrem Dumanlı’nın zaman zaman ziyaret ettiği de söyleniyor." dedi.

Kurtlar Vadisi nin yönetmeni Osman Sınav la ilgili çarpıcı iddia: "O olaydan sonra diziyi bırakmak zorunda kaldı" 4

SENARİSTLER İFADE VERDİ

Silivri Adliyesi'ne giderek ifade veren senaristlerden Raci Şaşmaz'ın ifadesinden bazı bölümler ortaya çıktı.

Raci Şaşmaz, ifadesinde dizinin senaryosunun yazımı sürecinde FETÖ'cülerden yönlendirme aldıklarına dair iddiaları reddetti.

"ÖLÜMÜ ÖNCEDEN BİLME İHTİMALİMİZ YOK"

Kaşif Kozinoğlu ile dizideki "Kazım Kaşifoğlu" karakteri arasındaki benzerlik konusunda da açıklama yapan Şaşmaz, bir kişinin ölümünü önceden bilmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

Şaşmaz ayrıca, sosyal medyada eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiği yönündeki iddiaları da reddetti.

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzurum Palandöken Kaymakamı ve korumasına soruşturma açıldıErzurum Palandöken Kaymakamı ve korumasına soruşturma açıldı
Rusya dünyaya duyurdu: "Doğrudan savaş ilanı olur"Rusya dünyaya duyurdu: "Doğrudan savaş ilanı olur"

Anahtar Kelimeler:
soruşturma kurtlar vadisi Kaşif Kozinoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar’dan bomba seçim kulisi! İşte AK Parti Genel Merkezi’nde konuşulan 2 tarih

Şamil Tayyar’dan bomba seçim kulisi! İşte AK Parti Genel Merkezi’nde konuşulan 2 tarih

Bahçeli'den 'Öcalan' tartışmalarıyla ilgili yeni çıkış!

Bahçeli'den 'Öcalan' tartışmalarıyla ilgili yeni çıkış!

Yönetimin sabrı taştı! Yıldız ismin menajeri çağrıldı: Kendinize kulüp bulun

Yönetimin sabrı taştı! Yıldız ismin menajeri çağrıldı: Kendinize kulüp bulun

Çıplak bahis reklamı başına bela oldu! Paylaşımdan sonra...

Çıplak bahis reklamı başına bela oldu! Paylaşımdan sonra...

Duyan e-Devlet'e koşuyor: Binlerce kişi bekliyordu, süreç başladı

Duyan e-Devlet'e koşuyor: Binlerce kişi bekliyordu, süreç başladı

Bakan Şimşek'ten memur ve emekli maaşı açıklaması

Bakan Şimşek'ten memur ve emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.