Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav'la ilgili çarpıcı iddia: "O olaydan sonra diziyi bırakmak zorunda kaldı"

Kurtlar Vadisi senaristlerinin Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade vermesinin ardından dizinin geçmişine ilişkin yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. tv100 yayınında konuşan gazeteci Aytunç Erkin, Osman Sınav’ın Kurtlar Vadisi döneminde baskıyla karşı karşıya kaldığını ileri sürerek "Osman Sınav'ın ofisinin camları indirildi. Geri çekilmek zorunda kaldı." dedi.



Yönetmen Osman Sınav

YÖNETMEN OSMAN SINAV'LA İLGİLİ ÇARPICI İDDİA

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi’nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan 14 Eylül’de Silivri Adliyesi’nde “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi.

Soruşturmanın ardından özellikle Kurtlar Vadisi’nin ilk yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav’ın diziden ayrılışına ilişkin çeşitli iddialar da yeniden gündeme geldi.

“KURTLAR VADİSİ’Nİ BIRAKSIN DİYE SİNEGRAF’IN CAMI ÇERÇEVESİ İNDİRİLDİ”

tv100 yayınında önemli değerlendirmelerde gazeteci Aytunç Erkin de Osman Sınav’ın o dönem yaşadıklarına ilişkin yeni iddiaları gündeme getirdi.

Erkin, Sınav’ın şirketi Sinegraf’ın bulunduğu ofisin bir gece yarısı saldırıya uğradığını ve camlarının indirildiğini ileri sürdü. Erkin, " Osman Sınav yaşarken, Sinegraf’ın camı çerçevesi bir gece yarısı indiriliyor. Kurtlar Vadisi’ni bıraksın diye. Osman Sınav’ın da geri çekildiği belirtiliyor" dedi.

EKREM DUMANLI İDDİASI DA GÜNDEME GELDİ

Erkin, yayında ayrıca Ekrem Dumanlı’nın Kaşif Kozinoğlu üzerinden Kurtlar Vadisi’ne yönelik eleştirel bir ifade kullandığını öne sürdü.

Erkin konuyla ilgili, "Taraf Gazetesi’nde Ekrem Dumanlı, ‘Sizin Kaşif’inizden kahraman çıkmaz’ diye yazdı. Kurtlar Vadisi Pusu’yu çeken Pana Filmi, Ekrem Dumanlı’nın zaman zaman ziyaret ettiği de söyleniyor." dedi.

SENARİSTLER İFADE VERDİ

Silivri Adliyesi'ne giderek ifade veren senaristlerden Raci Şaşmaz'ın ifadesinden bazı bölümler ortaya çıktı.

Raci Şaşmaz, ifadesinde dizinin senaryosunun yazımı sürecinde FETÖ'cülerden yönlendirme aldıklarına dair iddiaları reddetti.

"ÖLÜMÜ ÖNCEDEN BİLME İHTİMALİMİZ YOK"

Kaşif Kozinoğlu ile dizideki "Kazım Kaşifoğlu" karakteri arasındaki benzerlik konusunda da açıklama yapan Şaşmaz, bir kişinin ölümünü önceden bilmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

Şaşmaz ayrıca, sosyal medyada eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiği yönündeki iddiaları da reddetti.