Uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı operasyonunda 174 şüpheli yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyon Bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol ve Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ile İnterpol Genel Sekreterliğinin katkılarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele şube müdürlüklerince gerçekleştirildi.

Çalışmalarda Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı kapsamında 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yöneten şüpheliler tespit edildi. Çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığı da belirlendi.



1,5 MİLYAR LİRA DEĞERİNDEKİ MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Suç faaliyetlerinin aydınlatılması ve delillerin toplanması amacıyla şüphelilere, çağrı merkezleri ve finans ofislerine yönelik bugün mesai saatinin başlamasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 174 şüpheli yakalandı.



Şüphelilere ait, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığı ile 80 araç ve 12 mülke el konuldu, banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke uygulandı.

"Uluslararası Yasa Dışı Forex Dolandırıcılığına" yönelik düzenlenen operasyonlarda 174 şüpheli yakalandı.



İçişleri Bakanlığımız ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol, Siber Suçlarla… pic.twitter.com/tTNC3vypWI — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 18, 2026

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ YILDIZ'DAN AÇIKLAMA

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının öncülüğünde Interpol Genel Sekreterliğiyle birlikte çalışma yapıldığını belirtti.

İşbirliği kapsamında MİT Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İnterpol-Europol Daire Başkanlığının katkılarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ulusal ve uluslararası düzeydeki dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirten Yıldız, "Operasyonda 174 şahıs gözaltına alınmış, halen finans ofisi ve çağrı merkezi gibi yerlerde arama ve el koyma işlemleri devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde suç ve suçlara müsamaha yok. Suça geçit yok. Buradan bize destek olan İstanbul'umuzda misafir ettiğimiz, katılımcı katkılarıyla destek olan İnterpol yetkililerine ve görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA