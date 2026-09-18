Şefaatli’de yağış sele dönüştü, tır yan yattı

Bölgede aniden bastıran şiddetli yağış, seyir halinde olan bir tırın, sel sularının sürüklemesi ve zeminin gevşemesi sonucu kontrolden çıkarak yan yatmasına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOZGAT'TA SAĞANAK YAĞIŞ: TIR DEVRİLDİ

Yan yatan tırda mahsur kalan sürücü, ekiplerin ve çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Ekipler, köyde ve yol üzerinde selin getirdiği çamur ile kaya parçalarını temizlemek ve muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır