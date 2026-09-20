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Büyükçekmece’deki göçükten acı haber: İşçilerden biri yaşamını yitirdi

Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki bir inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasından acı haber geldi. Göçük altında kalan iki işçiden biri yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan 3 kişinin işlemleri ise sürüyor.

Büyükçekmece’deki göçükten acı haber: İşçilerden biri yaşamını yitirdi

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'de meydana gelen toprak kaymasından sonra başlatılan kurtarma çalışmasıyla ilgili bilgi verdi. Açıklamada işçilerden birinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

2 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Valilik tarafından yapılan son açıklamada, "19 Eylül Cumartesi günü saat 18.40 sıralarında Büyükçekmece İlçesi Alkent 2000 Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında toprak kayması meydana gelmiştir. Bölgeye sevk edilen ekipler, göçük altında kalan A.M. (39) ve B.M. (28) isimli inşaat çalışanları için arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır." denildi.

Büyükçekmece’deki göçükten acı haber: İşçilerden biri yaşamını yitirdi 1

GÖÇÜK ALTINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

B.M. isimli kişinin yaralı halde göçükten çıkarıldığı belirtilirken henüz çıkarılamayan A.M.’nin hayatını kaybettiğinin belirlendiği, “Çalışmalar sonucu göçük altından çıkarılan B.M. isimli şahıs sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Göçük altında bulunan A.M. isimli inşaat çalışanı ise kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.” şeklinde ifade edildi. Öte yandan göçük altında hayatını kaybeden A.M.’nin cansız bedeninin 01.00 sıralarında çıkarıldığı ve Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Büyükçekmece’deki göçükten acı haber: İşçilerden biri yaşamını yitirdi 2

FİRMASI SAHİBİ, ŞANTİYE ŞEFİ VE FİRMA ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, firma sahibinin gözaltına alındığı “Başlatılan soruşturma kapsamında inşaat firması sahibi Ö.T., şantiye şefi T.U. ve firma çalışanı N.Ş. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir.” sözleriyle belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Büyükçekmece Göçük toprak kayması
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