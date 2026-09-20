HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Manavgat’ta motorlu bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu’ndan tali yola dönüş yapan motorlu bisiklet ile seyir halindeki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Motorlu bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Manavgat’ta motorlu bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Hatipler Yenimahalle mevkiindeki tali yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gültepe istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde olan H.G.C idaresindeki 07 JP 780 plakalı otomobil ile D-400 Karayolu’nda Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeyken Hatipler Yenimahalle mevkiinde tali yola dönüş yapan İ.S idaresindeki motorlu bisiklet çarpıştı.

Kaza anı kamerada
Çarpışmada motorlu bisiklet sürücüsü İ.S yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tali yola dönüş yapan motorlu bisiklet ile otomobilin çarpışma anı yer aldı.

Manavgat’ta motorlu bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı 1

Manavgat’ta motorlu bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı 2

Manavgat’ta motorlu bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da göçükten acı haberİstanbul'da göçükten acı haber
Sebze halinde korkutan yangınSebze halinde korkutan yangın

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de spor salonunda kamera iddiası

İzmir'de spor salonunda kamera iddiası

Yer: Osmaniye... 2 çocuk annesi eşini piknik tüpüyle katletti: Talihsiz kadın ikizlere hamileymiş

Yer: Osmaniye... 2 çocuk annesi eşini piknik tüpüyle katletti: Talihsiz kadın ikizlere hamileymiş

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Arkasını dönünce olay oldu: 'Bez bağlamış gibi'

Arkasını dönünce olay oldu: 'Bez bağlamış gibi'

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Altunç Kumova'nın ifadesi ortaya çıktı: "Anormal bir rakam"

Altunç Kumova'nın ifadesi ortaya çıktı: "Anormal bir rakam"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.