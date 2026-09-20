HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Gürlek duyurdu! İki cinayet dosyası aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalarla iki cinayet dosyası daha aydınlatıldı." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek duyurdu! İki cinayet dosyası aydınlatıldı
Ufuk Dağ

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iki cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Abdülhamid Terkin ve Ayşegül Yaşar'ın dosyalarının aydınlatıldığını belirten Bakan Gürlek, "Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin; hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır." dedi.

Bakan Gürlek'in paylaşımı şu şekilde;

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde, hiçbir suçun cezasız, hiçbir cinayetin faili meçhul kalmaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalarla iki cinayet dosyası daha aydınlatıldı.

Bakan Gürlek duyurdu! İki cinayet dosyası aydınlatıldı 1

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 6 Temmuz 2018 tarihinde Abdülhamid Terkin’in öldürülmesine ilişkin dosyada; HTS ve baz kayıtları, görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ile tanık beyanlarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda olayın beşinci şüphelisi tespit edildi. Yakalanan şüpheli, kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ise Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar’ın dosyası, HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden kapsamlı şekilde ele alındı.

Şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar’ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğunun belirlenmesinin ardından çalışmalar derinleştirildi. Şüphelinin yer göstermesi sonucu Ayşegül Yaşar’ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheli ile birlikte anne ve babası gözaltına alındı.

Bu iki dosyanın aydınlatılmasında özveriyle çalışan Gaziosmanpaşa ve Düziçi Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; İstanbul ve Osmaniye İl Emniyet Müdürlüklerimize, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğümüze, Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğümüze ve sürece katkı sunan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin; hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır.

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Almanlar sandık başında, Merz koltuğundan olabilir! Anketler alarm veriyor, Berlin’de Türk aday Elif Aralp öne çıktıAlmanlar sandık başında, Merz koltuğundan olabilir! Anketler alarm veriyor, Berlin’de Türk aday Elif Aralp öne çıktı
Bursa’da devrilen iş makinesinde sıkışan sürücü camdan çıkarıldıBursa’da devrilen iş makinesinde sıkışan sürücü camdan çıkarıldı

Anahtar Kelimeler:
Akın Gürlek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de spor salonunda kamera iddiası

İzmir'de spor salonunda kamera iddiası

Yer: Osmaniye... 2 çocuk annesi eşini piknik tüpüyle katletti: Talihsiz kadın ikizlere hamileymiş

Yer: Osmaniye... 2 çocuk annesi eşini piknik tüpüyle katletti: Talihsiz kadın ikizlere hamileymiş

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Kadir İnanır'ın 1 milyar TL'lik serveti ortaya çıktı! Neler var neler...

Kadir İnanır'ın 1 milyar TL'lik serveti ortaya çıktı! Neler var neler...

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

TESK Başkanı Palandöken'den akaryakıt çıkışı 'Eşel mobil' vurgusu

TESK Başkanı Palandöken'den akaryakıt çıkışı 'Eşel mobil' vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.