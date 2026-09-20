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Antalya’da panelvan kontrolden çıktı: 1 yaralı

Antalya’da kontrolden çıkan panelvan araç, önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından yol kenarındaki seraya çarptı. Kazada sürücü yaralanırken araç içerisindeki pazar malzemeleri yola savruldu.

Antalya’da panelvan kontrolden çıktı: 1 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Gazipaşa ilçesi Kahyalar Mahallesi’nde, Gazipaşa-Alanya Havalimanı alt geçidi yakınlarında meydana geldi. Alanya’dan Gazipaşa yönüne seyir halindeki M.D. yönetimindeki panelvan, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Araç, önce refüjde bulunan aydınlatma direğine, ardından yol kenarındaki seraya çarparak durabildi.

Yıkılan direk karşı refüje devrildi
Çarpmanın etkisiyle yıkılan aydınlatma direği karşı şeride düştü. Panelvanın içerisinde bulunan pazar malzemeleri ise çarpmanın etkisiyle yola savruldu.
Kazada yaralanan ve pazarcılık yaptığı öğrenilen panelvan sürücüsü M.D., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, araç içerisinde bulunan ve yola saçılan malzemeler ise başka bir araca aktarılarak olay yerinden götürüldü.
Bu sırada karşı yönden gelen H.Ü. yönetimindeki araç, yola devrilen direğin üzerinden geçmesi ile aracın lastiği patladı.

Antalya’da panelvan kontrolden çıktı: 1 yaralı 1

Antalya’da panelvan kontrolden çıktı: 1 yaralı 2

Antalya’da panelvan kontrolden çıktı: 1 yaralı 3

Antalya’da panelvan kontrolden çıktı: 1 yaralı 4

Antalya’da panelvan kontrolden çıktı: 1 yaralı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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