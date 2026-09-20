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Akçakoca’da balıkçıların oltasına mavi yengeç takıldı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde çinekop avına çıkan balıkçıların oltasına, Karadeniz’de nadir görülen mavi yengeç takıldı.

Akçakoca’da balıkçıların oltasına mavi yengeç takıldı

Akçakoca Balıkçı Barınağı’nda çinekop avı yapan balıkçılar, av sırasında ilginç bir deniz canlısıyla karşılaştı. Balıkçıların oltasına bu kez balık yerine mavi yengeç takıldı. Daha çok Akdeniz ve Ege kıyılarında görülen mavi yengeç, sıcak ve ılıman iklimlerin kıyı sularında yaşamını sürdürüyor. Karadeniz kıyılarında ise daha nadir rastlanan türler arasında yer alıyor.
Akçakoca Balıkçı Barınağı’nda kısa süreli merak konusu olan mavi yengeç, bölgedeki deniz canlılarının çeşitliliğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Akçakoca’da balıkçıların oltasına mavi yengeç takıldı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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