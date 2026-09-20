Eskişehir'de hareket halindeki kamyonetten atlayan kadın yaralandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çamlıca Mahallesi'nde bir kadının zorla araca bindirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, E.I'nın (28) kullandığı kamyoneti takibe aldı.

Polis ekiplerinin kamyoneti otogar yakınlarında durdurmak istediği sırada sürücünün eşi Aysun I. (32), hareket halindeki araçtan atladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Aysun I'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerce aynı bölgede gözaltına alınan sürücünün ehliyetinin bulunmadığı ve 1,10 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis merkezine götürülen E.I'ya 350 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır