HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eskişehir'de hareket halindeki kamyonetten atlayan kadın yaralandı

Eskişehir'de eşinin kullandığı hareket halindeki kamyonetten atlayan kadın yaralandı.

Eskişehir'de hareket halindeki kamyonetten atlayan kadın yaralandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çamlıca Mahallesi'nde bir kadının zorla araca bindirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, E.I'nın (28) kullandığı kamyoneti takibe aldı.

Polis ekiplerinin kamyoneti otogar yakınlarında durdurmak istediği sırada sürücünün eşi Aysun I. (32), hareket halindeki araçtan atladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Aysun I'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerce aynı bölgede gözaltına alınan sürücünün ehliyetinin bulunmadığı ve 1,10 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis merkezine götürülen E.I'ya 350 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akçakoca’da balıkçıların oltasına mavi yengeç takıldıAkçakoca’da balıkçıların oltasına mavi yengeç takıldı
Bakan Gürlek duyurdu! İki cinayet dosyası aydınlatıldıBakan Gürlek duyurdu! İki cinayet dosyası aydınlatıldı

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de spor salonunda kamera iddiası

İzmir'de spor salonunda kamera iddiası

Mekke İttifakı devreye girer mi? Hakan Fidan'dan kritik yanıt

Mekke İttifakı devreye girer mi? Hakan Fidan'dan kritik yanıt

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Arkasını dönünce olay oldu: 'Bez bağlamış gibi'

Arkasını dönünce olay oldu: 'Bez bağlamış gibi'

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Altunç Kumova'nın ifadesi ortaya çıktı: "Anormal bir rakam"

Altunç Kumova'nın ifadesi ortaya çıktı: "Anormal bir rakam"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.