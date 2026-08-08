HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

“Kelepçe vuramazlar imkansız” dedi, bakın sonu nasıl bitti!

İçerik devam ediyor

Aksaray’da 2 otomobile çarpan 2.19 promil alkollü sürücü, polise “Ben sürücü değilim” diyerek yalan söyledi. KGYS kameraları gerçeği ortaya çıkarınca direnip tehditler savuran sürücü, kelepçelenerek gözaltına alındı.

Aksaray'da alkol aldıktan sonra minibüse binip trafiğe çıkan ve 2 otomobile çarpıp kazaya neden olan alkollü sürücü, sürücü olmadığı yönünde polis memurlarına yalan beyan verip KGYS kameralarından gerçek ortaya çıkınca ortalığı birbirine kattı.

Gözaltına alınmak istemeyen alkollü sürücü güçlük çıkarması nedeniyle kendisine kelepçe takmak isteyen polis memurlarına direnip, "Bana kelepçeyi vuramazlar, imkansız" diyerek memurlara küfür ve tehditler yağdırdı. O anlar anbean görüntülendi.

“Kelepçe vuramazlar imkansız” dedi, bakın sonu nasıl bitti! 1

Kaza, Atatürk Bulvarı Kurtuluş Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan direksiyon başına geçen Yunus K.'nin (29), kullandığı 50 UB 322 plakalı minibüs, kavşağa geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cengiz Y. (44) idaresindeki 68 ABS 646 plakalı otomobil ve Orhan Y. (33) yönetimindeki 68 AEE 951 plakalı otomobille çarpıştı.

“Kelepçe vuramazlar imkansız” dedi, bakın sonu nasıl bitti! 2

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Minibüs sürücüsü olduğunu belirterek ehliyet ve alkol kontrolünden geçirilen Yusuf K.'nin (42) diğer sürücüler tarafından sürücü olmadığı, araçta yolcu olduğunu beyan edildi. Bunun üzerine Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) kameralarından kaza anını inceleyen polis ekipleri beyanı doğrulayarak asıl sürücünün yalan beyanda bulunan Yusuf K.'nın kardeşi Yunus K. olduğunu tespit etti.

“Kelepçe vuramazlar imkansız” dedi, bakın sonu nasıl bitti! 3

Bunun üzerine alkollü sürücünün yanına giderek işlem için çağıran polis memurları sürücünün direnmesiyle karşı karşıya kaldı. Her şeye rağmen sürücü olmadığını belirterek direnen alkollü sürücü zorluk çıkarınca polis memurları kelepçe takarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bu sırada sürücü polislere direnerek, "Bana kelepçeyi vuramazlar, imkansız" diye bağırdı. Ardından memurlara küfür ve tehditler yağdıran sürücü güçlükle kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan sürücü polis otosuna bindirildi. Bu sırada olay yerine gelen alkollü sürücünün annesi polis memurlarından ricada bulunarak araç kafesindeki oğluna su verdi.

“Kelepçe vuramazlar imkansız” dedi, bakın sonu nasıl bitti! 4

Öte yandan sürücü olduğunu belirterek yalan beyanda bulunan Yusuf K. da gözaltına alınarak önce hastanede sağlık kontrolünden geçirildi sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastanede yapılan alkol muayenesinde sürücünün 2.19 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza kesildi. Minibüs ise çekici marifeti ile otoparka çektirildi.

“Kelepçe vuramazlar imkansız” dedi, bakın sonu nasıl bitti! 5

Öte yandan 2 kardeşin de haklarında yalan beyan vermek ve alkollü araç kullanmaktan Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

“Kelepçe vuramazlar imkansız” dedi, bakın sonu nasıl bitti! 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale’de plajda şoke eden keşif! Yüzerken savaş mühimmatı bulduÇanakkale’de plajda şoke eden keşif! Yüzerken savaş mühimmatı buldu
Apartman dairesinde korkutan yangınApartman dairesinde korkutan yangın

Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü Aksaray kelepçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.